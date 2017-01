FIFA bant Indiase assistent van Qatarese topambtenaar voor het leven

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Indiër Najeeb Chirakal, een voormalig assistent van de Qatarese topambtenaar Mohamed Bin Hammam, voor het leven geschorst. Dat maakte de FIFA vrijdag bekend.

“Chirakal was betrokken bij verscheidene onethische betalingen van derde partijen aan FIFA-ambtenaren tussen 2009 en 2011”, legt de FIFA uit. “Hij schond zeven artikels van de ethische code van de FIFA, waaronder omkoping en corruptie. Bovendien werkte hij niet mee met de verschillende ethische procedures.”

Chirakal werkte voor Bin Hammam in de periode (2002-2011) dat die voorzitter was van de overkoepelende Aziatische voetbalbond (AFC) en een gooi wilde doen naar het voorzitterschap van de FIFA. Hij zou als een tussenpersoon hebben gehandeld. Tot een voorzitterschap van Bin Hammam kwam het niet, omdat de Qatarees enkele dagen voor de stemming in 2011 de handdoek moest gooien na verschillende aantijgingen van corruptie aan zijn adres. Bin Hammam werd in 2012 door de FIFA al voor het leven geschorst.