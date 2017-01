Zeg niet: "Wauw, je bent precies vermagerd"

"Als mijn queeste ervoor zorgt dat er een laagje lijf afsmelt, vraag me dan niet hoeveel ik ben afgevallen. Want ik zal het niet weten. De weegschaal, die is al lang verbannen. Zeg dan niet: 'Wauw, je bent precies vermagerd. Je ziet er goed uit.' Hou het gewoon op dat laatste."

Gezonder leven, meer sport doen, diëten, afvallen, minder snoepen, stoppen met roken, minder alcohol drinken: de toptien van meest gemaakte goede voornemens staat bol van de gezondheidsgerelateerde doelen. Zolang het januari is, is het nog niet te laat om te beginnen: Nieuwsblad-redactrice Kim Clemens heeft samen met zes andere redacteurs van de krant het plan om dit jaar een nieuw hoofdstuk te beginnen. Niet zomaar één klein dingetje, maar wel een thema dat hun leven beheerst, of dat ze hun leven willen laten beheersen. Een herkenbaar thema, dat ook bij vele anderen tot die goede voornemens behoort die we ons aan het begin van elk jaar plegen te maken. Ontmoet de zeven zoekers, en volg hun pieken en dalen een jaar lang hier online en in Het Nieuwsblad Magazine.

Energiezoeker Kim Clemens wil haar conditie verbeteren, dat is haar queeste. Niet voor het spiegelbeeld, maar voor de binnenkant. "Ik wil me weer fitter voelen, vrijer zijn en ongeremd "ja" kunnen zeggen als vrienden weer een of andere avontuurlijke reis plannen."

Geldzoeker Tinnie Brant heeft al jaren een wispelturige relatie met haar bankrekening. "Soms is er maar een kleine tegenslag nodig om van een paar rode cijfertjes een ravijn vol zorgen te maken. En wat heb je dan nog aan een kast vol dure jurken en handtassen? Ik ga investeren in mijn toekomst, in plaats van in impulsen. De eerste stap is gezet: ik heb een huis gekocht samen met mijn lief. Ik zal moeten toekomen met een kleiner budget. Ik ga besparen, jongens."

Tijdzoeker Greet Vanderhoeven voelt zich - met een behoorlijke job en drie kinderen in huis - vaak als een opgefokte, opgejaagde stresskip die steeds achter de seconden en de minuten aanrent. "En dan kom ik meestal nog te laat ook. Daar wil ik iets aan doen. Als tijd geld is, wil ik geen miskopen vermijden."

Zinzoeker Hans-Maarten Post vindt het tijd om de bullshit uit zijn leven te bannen, en wil daarbij verder gaan dan het negeren van de dagelijkse banaliteiten op Facebook en op tv. "Is het de leeftijd? 52, als we nu toch de kaarten op tafel leggen? Of is het een vraag van nu, en een van velen? Waar zoeken andere mensen de zin, nu religie niet meer de grondlaag onder alles vormt? Maken de kinderen (die ik niet heb) alles goed?

"Duurzaam is het nieuwe zwart", is de nieuwe stelregel voor Liesbet Aelvoet, die het komende jaar als idealist door het leven wil. "De o-zo-moois tijdens het shoppen worden in mijn hoofd steeds vaker overstemd door: hoe kunnen ze dat nu maken voor zo weinig geld? De kassa in de klerenwinkel zal ik dus enkel nog passeren als ik het écht nodig heb. Maar ook over wat ik in mijn mond steek of hoe ik me verplaats, wil ik nadenken."

Omdat hij niet wil vervallen in een saaie huishoudelijke routine met twee kleine kinderen, wil Bert Heyvaert zich tot avonturier ontpoppen in 2017. "Het ouderschapsverlof ten spijt: als ik niet bewust tijd maak voor de kinderen, werk ik gewoon in huis. Maak ik me niet druk omeen artikel, maar om bechamelsaus. Vandaar Project Micro-avontuur. Nu is het verplicht: ook papa moet de wereld ontdekken."

Uitvlieger Sofie Buekenhoudt tenslotte, gaat op zoek naar een eigen stek. "Dit jaar is het voor echt. Ik word beheerst en zelfstandig. In mijn eigen huurappartement. Met een cactus op de vensterbank, een frigo vol pralines en een brievenbus vol onbetaalde rekeningen…"