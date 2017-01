Obama was toch grotere publiekstrekker

Dat niet alle Amerikanen wild enthousiast zijn over hun nieuwe president, mag ook uit de magere opkomst blijken voor de eedaflegging.

Op talrijke beelden op sociale media is te zien hoe de Mall op de Capitoolheuvel slechts voor de helft is volgelopen. Het verschil met de massa die zich verzamelde voor de inauguratie van zijn voorganger Barack Obama kan niet groter zijn. Toen stonden fans helemaal tot aan het einde van de Mall.

Al was Obama wel de allereerste zwarte president, wat een enorme opkomst bij afro-Amerikaanse burgers ontlokte. En had Trump had af te rekenen met regen, zullen zijn medestanders opperen. Al zal dat eerder een zwak argument zijn.