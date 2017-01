Winkelier nachtwinkel verschalkt overvaller met lege bak bier

Leuven / Aarschot - De 29-jarige Kevin S. uit Heist-op-den-Berg hangt in de Leuvense strafrechtbank 30 maanden cel boven het hoofd voor een mislukte overval op een nachtwinkel in Aarschot vorig jaar. Met een lege bak bier verschalkte de uitbater de overvaller.

Kevin S. viel in de nacht van 20 op 21 maart vorig jaar de nachtwinkel aan de Leuvensestraat in Aarschot binnen. “Met een mes in de hand en een sjaal voor het aangezicht stapte hij omstreeks 1.30 uur op de uitbater af en bedreigde hij de man”, aldus het Leuvense parket. Er ontstond een schermutseling, waarbij de sjaal van S. geregeld afviel. Dat het om een amateuristisch uitgevoerde overval ging, bleek nogmaals toen de nachtwinkeluitbater de overvaller een lege bak bier naar het hoofd slingerde. Pas toen S. de uitbater met een forse por tegen een glazen deur werkte, slaagde de overvaller erin weg te komen. Zonder buit welteverstaan. Zijn nieuwsgierigheid deed hem even later echter de das om. Toen hij opnieuw voorbij de nachtwinkel liep, herkende de uitbater hem en sloeg de politie S. in de boeien. Naar eigen zeggen had hij niets met de overval te maken maar de camerabeelden van de zaak vertelden een ander verhaal.