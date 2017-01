Voetbalvrienden verzamelen geld om laatste wens van ongeneeslijke Timmy te vervullen

Aalst - Om zijn grootste droom nog waar te helpen maken, hebben vrienden van Timmy De Smet uit Hofstade een actie op het getouw gezet. De jonge papa van twee kreeg afgelopen zomer de diagnose ongeneeslijke asbestkanker, maar hoopt nog met het hele gezin naar het land te kunnen gaan waarop hij verliefd werd.

Naar Zuid-Afrika gaan met de kindjes erbij, is altijd al de grootste wens van Timmy en Katrijn geweest Ellen Van der Ghylen

Het was uiteraard een zware klap voor Timmy De Smet en Katrijn Vervliet uit Hofstade. Timmy (37) had deze zomer last van een gezwollen buik en hardnekkige pijn. De diagnose deed hun wereld stilstaan: ongeneeslijke asbestkanker. “De huidige behandeling met chemotherapie geeft een verlenging van het leven en een vermindering van de pijnklachten”, zegt Ellen Van der Ghylen, hartsvriendin van het koppel. “Dinsdag volgt een operatie om de ziekte verder onder controle te proberen houden. Hoe hij de kanker ontwikkeld heeft, weten de dokters niet. Het kan zijn dat hij dertig jaar geleden al met asbest in contact kwam, en dat het nu pas uitbreekt.”

Ze zette intussen verschillende acties op het getouw om de laatste wens van Timmy in vervulling te laten gaan. “Met de trouw van zijn schoonzus zijn Timmy en Katrijn verliefd geworden op Zuid-Afrika”, zegt Van der Ghylen. “Hun droom was altijd om bij haar op bezoek te gaan met de kinderen erbij.”

Ellen Van der Ghylen verkoopt onder meer tombolabiljetten en steunkaarten, en ook verenigingen springen op de kar om daarvoor geld in te zamelen. Zelfs voetbalclub Eendracht Aalst. “Het verhaal van Timmy greep ons aan”, zegt community manager Herbert Lampers. “Tijdens ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel werden al heel wat goede doelen gesponsord. Eendracht Aalst koos voor dit gezin, dat een papa zal verliezen. Er wordt een veiling georganiseerd voor onze volgende thuiswedstrijd. Koning Voetbal heeft van de maatschappij al veel gekregen, het is tijd om Koning Voetbal iets terug te laten doen.”

Er kan onder meer geboden worden op een viparrangement voor vier personen tijdens Eendracht Aalst - Sparta Petegem, met een diner, eigen aftrap, en een signeerde voetbal. Het startbod is 200 euro en bieden kan tot en met donderdag 2 februari om 19 uur via de Facebookpagina ‘Geldinzameling ten voordele van Timmy’ of via geldinzameling@gmail.com.

Timmy zelf is overdonderd. “Ik vind het moeilijk om zo in the picture te staan, maar ik ben iedereen wel heel erg dankbaar”, zegt hij.

INFO

Steunen kan ook via www.geldinzameling.be