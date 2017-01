Steven Gerrard keert naar Liverpool terug als jeugdtrainer

Steven Gerrard keert terug naar Liverpool. Hij zal een rol als trainer vervullen in de jeugdopleiding van “The Reds”. Dat maakte de Engelse club vrijdag op zijn website bekend. Gerrard zette in november 2016 een punt achter zijn actieve voetbalcarrière en keert nu terug naar de club waarbij hij vrijwel zijn volledige loopbaan actief was.

“Het voelt heel goed om terug te keren bij Liverpool. Ik voel mij een beetje hetzelfde als toen ik hier vroeger begon als jeugdspeler. Ik ben erg blij en ik kan niet wachten om te beginnen”, aldus Gerrard op de clubwebsite.

Gerrard verliet Liverpool in 2015 voor een avontuur bij het Amerikaanse Los Angeles Galaxy in de Major League Soccer (MLS). Nu wil hij bij Liverpool zijn ervaring doorgeven aan de jeugd. “Ik had een geweldige carrière als speler bij deze club. Ik voel dat ik nog veel terug kan geven, dat ik spelers individueel beter kan maken en dat ik een team kan vormen.”

De 36-jarige Gerrard doorliep bij Liverpool alle jeugdreeksen, voordat hij in 1998 zijn debuut maakte bij het eerste elftal. De Engelsman speelde zeventien seizoenen voor Liverpool, schopte het tot aanvoerder en werd de absolute publiekslieveling van de supporters. In 2005 beleefde Gerrard zijn hoogtepunt bij de club door de finale van de Champions League te winnen tegen het Italiaanse AC Milaan. Gerrard kwam ook 114 keer uit voor de Engelse nationale ploeg en scoorde daarin 21 doelpunten.