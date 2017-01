Lommel United razend na deze onwaarschijnlijke rode kaart in match bij Tubeke

Opvallende fase in de confrontatie tussen Tubeke en Lommel in 1B. Lommel-spits Christophe Bertjens werd er op het halfuur een rode kaart aangenaaid door thuisspeler Camargo, die op Bertjens afstapte en zich vervolgens gewoon in elkaar liet zakken. Scheidsrechter Denis Vanbecelaere trapte er met open ogen in en haalde de rode kaart boven. Tot frustratie van Lommel United: “Schandelijke rode kaart voor Bertjens”, klinkt het op hun Twitteraccount.