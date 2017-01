CLUBNIEUWS. Club Brugge denkt aan nieuwe Refaelov, Proto traint weer op het veld

Na het aantrekken van een doelman (Horvath), een flankverdediger (Palacios), een ondertussen uitgeleende spits (Strandberg) en een polyvalente middenvelder (Immers) heeft Club Brugge nog één wens op zijn transferlijstje staan. Het laatste clubnieuws op een rijtje.

CLUB BRUGGE

“Om ons echt te wapenen, kan er nog een flankaanvaller bij”, zegt trainer Michel Preud’homme. “Anthony Limbombe kampt met blessureproblemen (pubalgie, nvdr.) en het blijft ook een vraagteken of Lior Refaelov alle wedstrijden zal kunnen spelen. En dan spreek ik nog niet over eventuele nieuwe blessures die kunnen voorvallen. Nu, we hebben een bepaald profiel voor ogen. We gaan niet kopen om te kopen, wel om sterker te worden.”

Een speler die alvast genoemd wordt, is de Israëliër Tal Ben-Haim (niet te verwarren met de gelijknamige, 34-jarige verdediger die nog bij Standard speelde). De 27-jarige flankaanvaller maakt momenteel het mooie weer bij Maccabi Tel Aviv en wordt door Club van nabij gevolgd. Volgens Israëlische media is al er sprake van een bod van 3,5 miljoen euro, al wil Jordi Cruijff, technisch directeur van Maccabi, de speler het liefst houden tot de zomer. De international ligt nog vast tot 2019, maar kan op het einde van het seizoen weg voor een vastgelegde 2,9 miljoen euro. Ben-Haim doet door zijn nationaliteit en positie spontaan denken aan Bruggeling Lior Refaelov.

Ook de 21-jarige Fransman Hervin Ongenda wordt aan Club gelinkt, al zou blauw-zwart de flankaanvaller alleen maar willen binnenhalen als zijn club PSG hem gratis laat gaan. Voor Standard kan Preud’homme naast Limbombe ook niet rekenen op Van Rhijn (enkel). Claudemir (achillespees) is zeer onzeker. De Bock (knie) is weer fit, maar speelde al twee maanden geen wedstrijd meer.

RSC ANDERLECHT

Het ziet er niet naar uit dat René Weiler direct een beroep zal doen op nieuwkomers Isaac Kiese Thelin en Adrien Trebel om zijn Afrika Cup-gangers Hanni, Kara en Acheampong te vervangen. Centraal achterin lijkt het duo Spajic-Nuytinck de logische keuze, vooraan begint Bruno wellicht op links.

Trebel, die sinds zaterdag niet meer terugkeerde naar zijn woning in Luik en op hotel verblijft, begint normaliter dus op de bank. Daar verdwijnt wel Stéphane Badji die op weg is naar het buitenland, maar niet Diego Capel die voorlopig niet mag vertrekken. In de dug-out zal wel plaats zijn voor Olivier Deschacht en Dennis Appiah, die voor het eerst na maanden blessureleed weer deel uitmaakt van de A-ploeg.(jug)

AA GENT

AA Gent lanceert als eerste club in België ‘Free your seat’, een online tool voor abonnees die niet aanwezig kunnen zijn bij een bepaalde competitiewedstrijd en hun plaats te koop willen aanbieden. Hierdoor kan de abonnee een deel van de abonnementsprijs recupereren, terwijl andere fans de kans krijgen om een wedstrijd bij te wonen. Op de clubwebsite is alle praktische info terug te vinden. Het systeem – dat ook door buitenlandse topclubs als Barcelona en Chelsea wordt gebruikt – zal vanaf maandag operationeel zijn en kan gebruikt worden voor de uitverkochte wedstrijd tegen Club Brugge op 29 januari.(ssg)

RACING GENK

Racing Genk mist vandaag tegen Eupen Thomas Buffel (foto) vanwege privéredenen. De 35-jarige aanvoerder gaf eerder ook verstek voor het oefenkamp in Spanje, om zijn zieke vrouw Stephanie te kunnen bijstaan. De fans van Genk deden gisteren via sociale media alvast een oproep om Buffel en zijn gezin een hart onder de riem te steken door de komende wedstrijden in de negentiende minuut te applaudisseren. Buffel speelt met shirtnummer 19. (dvd)

MOESKROEN

Moeskroen wil er nog een middenvelder bij om zijn mannetje te staan in de strijd om het behoud. De Henegouwers mikken op de komst van Julien Gorius. De 31-jarige Fransman was eerder in België aan de slag bij Brussels, KV Mechelen en Racing Genk. Daarna vertrok de middenvelder naar China, maar sinds 31 december zit hij zonder club. Moeskroen-coach Mircea Rednic had al een gesprek met Gorius. “Hij zei niet meteen neen, maar vroeg bedenktijd. Hij moet ons woensdag een antwoord geven.”

KV MECHELEN

KV Mechelen doet het zondagavond zonder sterkhouders Bjelica en Rits (foto). Om Bjelica te vervangen kan Ferrera kiezen voor Cobbaut of ook switchen naar een systeem met drie centraal achterin. Vanlerberghe – als hij zich vandaag goed voelt – en De Witte zijn dan opties, al kunnen zij net als Filipovic en Ninis evengoed Rits vervangen op het middenveld.

Chen was donderdag ziekjes, maar sloot gisteren toch weer aan. Vandaag wordt er getraind op de Nekker.

STVV

Binnen de zeven dagen kruisen de Kanaries drie Play-off 1-kandidaten: Anderlecht, KV Mechelen en Oostende. Ivan Leko hoopt stiekem zondag te stunten in het Astridpark. “In voetbal ben je nooit kansloos.” De verwachting is dat Leko zijn nieuwkomers voor de leeuwen zal gooien, ook al trainde Brandon Mechele nog maar een drietal keer mee met de groep.

KV KORTRIJK

In Kortrijk gaan ze de derby tegen Zulte Waregem met veel twijfels tegemoet, want KVK komt fel gehavend aan de aftrap. Het mist mogelijk zes potentiële basisspelers. Van de typeploeg voor Nieuwjaar zijn Gigot en Rolland geschorst, terwijl Métanire en sterkhouder Verstraete vertrokken. De Mets en smaakmaker Kage meldden zich gisteren ziek, al zitten beiden wel in de selectie. Totovytskyi zit nog steeds vast in Oekraïne met visumproblemen. De Smul revalideert verder. Toch is er ook goed nieuws: nieuwkomers Van der Bruggen en Chevalier zijn beiden speelgerechtigd en starten in de basis.

KV OOSTENDE

Doelman Silvio Proto heeft vrijdagochtend na zijn revalidatiemeeting een halfuur met keeperstrainer Patrick Deman meegetraind. Het was zijn eerste veldtraining sinds hij zich twee maanden geleden aan de kruisbanden blesseerde.

David Rozehnal kan dit weekend zijn honderdste competitiewedstrijd in de Belgische eerste klasse spelen.

Goh Bi Cyriac kampt met wat overbelasting en wordt uit voorzorg geweerd uit de selectie. Nicklas Pedersen ontbreekt met rugpijn. Het drietal Ovono-Siani-Musona vertoeft nog steeds op de Afrika Cup.

ZULTE WAREGEM

De medische testen van de nieuwe flankspeler Aliko Bala zijn afgerond. De laatste punten en komma’s van de overeenkomst worden nog afgewerkt, maar de 19-jarige Nigeriaan zal zoals aangekondigd eerstdaags zijn contract voor 3,5 seizoenen ondertekenen. Gisteren sprak het Nederlandse ADO Den Haag met de entourage van Obbi Oulare over een uitleenbeurt van zes maanden. De onderhandelingen lijken zo dus in een stroomversnelling te komen.

Voor de match van vanavond op KV Kortrijk beschikt Francky Dury over een volledig fitte kern.

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren heeft er een heuse pechweek opzitten. Na de vervroegde terugkeer van Siebe Schrijvers naar RC Genk vielen Olivier Myny (enkel) en Niels De Schutter (achillespees) uit. Coach Cedomir Janevski kan dus geen beroep doen op hen voor de belangrijke thuiswedstrijd van vanavond tegen KV Oostende, de nummer vier in de Jupiler Pro League.

Maar er was ook een beetje goed nieuws. De Senegalese aanwinst Cherif Ndiaye raakte op tijd speelgerechtigd. De aanvaller zit ook meteen in de selectie en maakt vanavond misschien dus zijn debuut voor de Waaslanders.

WESTERLO

Drie wedstrijden in zeven dagen. Het wordt een zware week voor Westerlo en dat is niet naar de zin van Jacky Mathijssen: “Voor de vierde of vijfde keer worden we dit seizoen als kleine club benadeeld”. Zo speelde Westerlo eind november vier keer op verplaatsing in vijf wedstrijden. Het is echter niet de enige ploeg die zo’n drukke kalender heeft. Ook KV Mechelen, STVV en Zulte Waregem moeten binnen de week drie keer aan de slag.

Benji De Ceulaer stond gisteren opnieuw op het oefenveld, maar een terugkeer is nog niet meteen aan de orde. Ook Kristof Van Hout (enkel) pikte weer aan bij de groep.