Ravissant topmodel laat haar hond uit in sexy lingerie

Emily Ratajkowski staat bekend om haar durf. Het 25-jarige model werd bekend door haar topless optreden in de videoclip van 'Blurred Lines' en duikt tegenwoordig regelmatig op in een stomende fotoshoot, al dan niet volledig naakt. Voor haar laatste opdracht werd haar echter iets speciaals gevraagd. Designerlabel DKNY liet haar in het midden van New York los met een hond en enkel in lingerie. Al vond Ratajkowski dat, uiteraard, helemaal niet erg!

Shooting today in NYC mid-January in 40 degree weather in MY UNDERWEAR. Working hard ???????? pic.twitter.com/hPi59zH0vC — Emily Ratajkowski (@EmRataPrvt) 20 januari 2017

Watch out for the bad ass hanging out in lingerie in NY?? pic.twitter.com/ccxbb9srR3 — Emily Ratajkowski (@EmRataPrvt) 20 januari 2017

Het 25-jarige model was onlangs ook te gast op de voorstelling van het nieuwe Juventus-logo in Milaan:

Secret project in NYC today ?? stay tuned for march! pic.twitter.com/tvppRKLil7 — Emily Ratajkowski (@EmRataPrvt) 19 januari 2017

*listens to Feeling Myself once* pic.twitter.com/wMFFxBzGtW — Emily Ratajkowski (@EmRataPrvt) 16 januari 2017

Ratajkowski siert voor het eerst de cover van Vogue, die in Spanje: