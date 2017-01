Plots niets meer over klimaatopwarming of holebi’s op website Witte Huis

De website van het Witte Huis heeft vrijdag meteen na de eedaflegging van Donald Trump een metamorfose ondergaan. Opvallend is vooral dat er over klimaatopwarming en holebi’s niets meer te vinden is.

De website van het Witte Huis wordt vormgegeven en inhoudelijk gevuld door de president en zijn team. Het is een uithangbord voor de machtigste man in Amerika en meteen ook een goede manier om vlot te communiceren met de bevolking over de onderwerpen die hij belangrijk vindt.

Zo werd onder Barack Obama heel wat plaats op de website besteed aan klimaatopwarming en hoe daarmee om te gaan, net als de rechten van holebi’s.

De website onder het beleid van Barack Obama. Foto: rr

Om 18 uur stipt is de website veranderd van vormgeving en inhoud, zoals Donald Trump het wilde. Wat daarbij meteen opvalt, is dat de twee onderwerpen die hierboven aangehaald werden, helemaal van de website verdwenen zijn. Echt verrassend is dat niet, want de nieuwe Amerikaanse president heeft al vaker laten blijken dat hij het klimaat niet hoog zitten heeft en ook de rechten van holebi’s zijn niet meteen zijn favoriete onderwerp.

Bekijk de website hier.