Man (61) vecht voor leven na brand in woning

Ruiselede - De 61-jarige Rik Van De Walle raakte vrijdagavond levensgevaarlijk gewond na een zware brand in zijn woning in de ­Pietakkerstraat. Zijn boerderijtje werd volledig in de as gelegd.

Ik schrok van de hevige knal. Het was net alsof er een gasfles ontplofte Alfons Vanderschueren

Vrijdagavond brak er een zware brand uit in de Pietakkerstraat. Het boerderijtje van Rik Van De Walle brandde daarbij helemaal uit. “Rond 19 uur hoorde ik een hevige knal. Ik schrok enorm .Het was net alsof er een gasfles ontplofte”, vertelt Alfons Vanderschueren, die vlakbij het huis van Rik Van De Walle woont.

De Ruiseleedse zeventiger had enkele uren daarvoor nog zijn buurman over de vloer gehad. “Wij spreken elkaar geregeld over koetjes en kalfjes. Rik komt hier soms eens op bezoek. Hij is ‘nen aangenamen type’ die toch wat afgesloten leeft”, aldus de buurman die met lede ogen naar het uitgebrande gebouw keek.

Rond 17 uur keerde Van De Walle terug naar huis om zijn twee honden te voeren. Wat uiteindelijk de brand veroorzaakte, was vrijdag nog niet helemaal duidelijk.

Grote rookpluimen

Na de luide knal ontstond een hevige brand in het wat afgelegen boerderijtje. Grote rookpluimen waren tot ver boven de brandende woning te zien. Van De Walle raakte ernstig verbrand en werd overgebracht naar een ziekenhuis in Gent. De 61-jarige man vocht vrijdagavond nog altijd voor zijn leven.

Woning compleet verwoest

Verschillende brandweerposten snelden ter plaatse om de hevige brand te lijf te gaan. Zij kregen het vuur vlug onder controle, maar konden niet voorkomen dat de boerderij heel wat schade opliep. Het dak van het lage boerderijtje werd volledig verwoest. Het huis is onbewoonbaar.