Seys wint met Twente derby tegen Heracles van Bram Castro

FC Twente heeft vrijdagavond met 1-0 gewonnen van Heracles op de negentiende speeldag van de Nederlandse Eredivisie. De Deen Joachim Andersen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de eerste helft.

Met flankaanvaller Dylan Seys bij Twente en doelman Bram Castro bij Heracles stonden twee Belgen aan de aftrap in de Twentse derby. Al na tien minuten was het thuisploeg Twente dat op voorsprong kwam via de Deense verdediger Joachim Andersen, die Castro met een knappe kopbal kansloos liet. Na 34 kreeg Seys, die uitgeleend wordt door Club Brugge, een kans om de voorsprong te verdubbelen, maar hij kreeg de bal niet voorbij Castro. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor Twente zijn zevende overwinning van het seizoen kon vieren. Seys werd na 82 minuten naar de kant gehaald.

In de stand schuift Twente dankzij de overwinning voorlopig een plaatsje op naar de zevende plaats met 37 punten. Heracles blijft hangen op de elfde plaats met 21 punten.