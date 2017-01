Wout van Aert: "Voorlopig mag ik alleen... zwemmen”

Wout van Aert speelde gisteren een hoofdrol tijdens de ploegvoorstelling van Veranda’s Willems - Crelan. Uiteraard was de knie van de wereldkampioen veldrijden een gespreksonderwerp. “Veel kan ik niet zeggen”, aldus Van Aert. “Ideaal is de situatie uiteraard niet. Momenteel beperk ik mij tot zwemmen en sessies bij Lieven Maesschalck .Ook dat is zweten. Maar ik hoop zo snel mogelijk een test te kunnen doen op de fiets om te zien hoe ver ik mijn knie kan belasten. Stilstaan is momenteel geen probleem, mijn knie plooien gaat niet zoals ik het wil.”