Kuurne-Brussel-Kuurne zet ongeboren kind op fiets

Organisatoren van de Vlaamse wielerklassiekers doen er alles aan om met hun affiches extra-aandacht te trekken. Wijd en zijd bekend zijn de affiches van E3 Harelbeke – met o.m. de gebodypainte fietsdames, het omstreden slipje, maar ook bisschop Wim Opbrouck – maar dit jaar dingt alleszins Kuurne-Brussel-Kuurne naar de kroon van de meest besproken creatie.

Op de affiche prijkt een foetus met een baby die al van in de baarmoeder op een racefiets zit. Met de navelstreng tussen moeder en kind werd een denkbeeldige fiets gecreëerd. De organisatoren zeggen dat ze daarmee campagne voeren voor de nieuwe slogan ‘where legends are born’. ‘’Enkel wie met de fiets geboren is, kan zijn legende schrijven in Kuurne’’, zegt organisator Bram Schietgat. De echo van het fietskind moet volgens hem ook verkondigen dat de organisatoren in blijde verwachting zijn van hun kindje, Kuurne-Brussel-Kuurne 2017. Als toemaatje ziet Kuurne-Brussel-Kuurne in het ongeboren kind op de fiets ook de boodschap dat in hun wedstrijd al heel wat zeges werden behaald door later succesvolle renners. De minstens merkwaardige affiche werd vrijdagmiddag publiek gemaakt tijdens de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk.