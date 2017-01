Lommel United blijft opnieuw met lege handen achter na schandalige rode kaart

Lommel United kon gisteravond de knappe prestatie van vorige week niet verlengen in een winters Tubeke. Op een loodzware ijsvlakte werden treffers van Garlito en Camargo de groen-witten fataal. Tot overmaat van ramp verloren de Limburgers voor de pauze ook nog hun topsorer Bertjens, na een onterechte rode kaart.

Tom Van Imschoot besefte voor de wedstrijd dat hij en zijn team in een goktent moesten optreden. “Of het geluk een grote rol gaat spelen, weet ik achteraf wel te vertellen,” grimaste hij. “Ik snap niet goed waarom Tubeke niet afgebeld heeft. Wellicht hebben ze toch hun best gedaan om het veld zo ijsvrij mogelijk te maken en wilden ze hun inspanningen ook beloond zien. Maar de omstandigheden zijn ontzettend slecht.”

Geen woord te veel gezegd. Vanaf het eerste fluitsignaal schaatsten en gleden de spelers naar de grillig capriolerende bal toe, alsof ze in een variante op de elfstedentocht verzeild waren. En dus speelde het toeval inderdaad een grote rol. Nadat Zenke en Maletic een schuchtere poging ondernomen hadden, opende Tubeke halverwege de eerste helft de score. Een indraaiende voorzet van Garlito ketste ongelukkig af op het scheenbeen van Goossens en diezelfde Garlito bedankte met een droge knal in het dak van het doel: 1-0.

Daarmee was het leed nog niet geleden voor United, dat op het half uur ook Bertjens verloor. IJskoud of niet, de potjes kookten plots helemaal over in het bezoekende kamp. Want wat was er gebeurd? Camargo veinsde een kopstoot van Bertjens, terwijl net hij de laakbare beweging maakte en daarvoor op een gele kaart getrakteerd had moeten worden. Maar het was de onschuldige Bertjens die op aanraden van vierde scheidsrechter Davy Scroyen het gelag moest betalen. Wat moet je met dergelijk onrecht als je toch al in de hoek zit waar de klappen vallen.

Toch gaf een verongelijkt United zich nog niet helemaal gewonnen. Op aangeven van De Bruyn kon Gueroui net voor de pauze aanleggen, zijn loeier zoefde over.

Tom Van Imschoot probeerde het na de kampwisseling met aanvaller Valcke voor middenvelder Gueroui, maar het ervaren Tubeke gaf geen krimp meer.

Vroeg in de tweede helft ontsnapte United al aan de doodsteek. Diallo kon niet profiteren van een blooper van Bertrams en de Lommelse goalie had ook alle moeite van de wereld met een stuiterend voorzetschot van Camargo.

Maar de strijd was te ongelijk en toen Bertrams een schuiver van Laurent slechts kon afweren, was er een bezwerend handje van Neven nodig om Diallo van succes te houden. Uitgerekend de Lommelse staatsvijand nummer één Andrei Camargo voltrok vanop de stip het vonnis: 2-0.

TUBEKE: Beunardeau, Camargo, Q.Laurent, Fabre, Dudouit, Garlito, Betsch, Zenke, M.Laurent, Lee, Diallo.

LOMMEL: Bertrams, Goossens, Neven, Corstjens, Cauwenberg, Gueroui, Schils, Molenberghs, Bertjens, De Bruyn, Maletic.

VERVANGINGEN: 46’ Gueroui door Valcke, 63’ Zenke door Amallah, 65’ De Bruyn door Scheelen, 77’ Molenberghs door Gaethofs, 88’ Laurent door Sabaouni, 92’ Lee door Henri.

DOELPUNTEN: 20’ Garlito 1-0, 61’ Camargo (strafschop) 2-0.

GELE KAARTEN: 66’ Megan (fout), 86’ Garlito (fout).

RODE KAART: 32’ Bertjens.

SCHEIDSRECHTER: Van Becelaere.

TOESCHOUWERS: 350.