Coach stapt uit het leven nadat zijn veldrijder op doping betrapt wordt

Zele - Nog voor de carrière van veldrijder Fabio Verberckmoes (17) uit Zele goed en wel begonnen is, is ze al voorbij – en dat op een wel heel dramatische wijze. De jongeman werd afgelopen weekend betrapt op doping na een wedstrijd in Wallonië. De doping was wellicht toegediend door zijn persoonlijke coach. Die man, een zestiger uit Laarne, zou daarop een eind aan zijn leven hebben gemaakt.

“Een talent dat het de afgelopen maanden wat liet afweten.” Zo werd Fabio ­Verberckmoes in de wereld van het veldrijden omschreven. De jongeman had vorig jaar enkele goede podiumplaatsen bijeen gereden, maar dit seizoen sukkelde hij met zijn rug en reed hij vooral zogenaamde mindere B-crossen, vooral in Wallonië.

Zo ook afgelopen weekend. Verberckmoes haalde wel een puike tweede plaats in Oleye, maar werd daarna uitgeloot voor de dopingcontrole. Dinsdag viel er dan een brief van het Dopingagentschap in de bus. Verberckmoes was betrapt. In zijn bloed werden heel hoge hoeveel­heden van een verboden product aan­getroffen. Mogelijk gaat het om een cortisone-achtige stof, zo vernamen we uit zijn entourage. Al wordt dat laatste niet bevestigd door officiële bronnen.

“Fabio had het middel gekregen van zijn nieuwe trainer”, zegt zijn mama Erika. “Hij zei altijd dat het vitaminen waren. We vroegen hem verscheidene keren of hij daar wel zeker van was. We konden op onze beide oren slapen, zei hij telkens. We vertrouwden hem.”

Naïef geweest

Toen Fabio het dopingnieuws aan zijn coach meedeelde, zou de man prompt uit het leven gestapt zijn. Zowel volgens het team als volgens de entourage van Fabio was de positieve plas de reden voor de zelfdoding. “Uit schaamte. Of omdat hij vreesde een zware straf te krijgen. Echt duidelijk is het niet.”

“Die nieuwe trainer had zichzelf in december bij ons aangeboden tijdens een wielerwedstrijd, een kalme en zachtaardige man”, zegt de moeder van de jonge veldrijder nog. “Hij zag het in Fabio, zo zei hij het steeds. Op 15 januari heeft hij uiteindelijk die spuit gezet.”

“Een drama”, zegt ook teamleider Eddy Van Bunder. “Fabio is naïef geweest. Hij wist dat hij geen spuiten mocht krijgen. Zoals zowat elke veldrijder had hij inderdaad een persoonlijke coach, een nieuwe die wij niet kenden. Een man die ook ­absoluut zijn plaats niet had in de koers, zo blijkt nu. Al wil ik zeker niemand zo’n drama toewensen. Dit is heel erg.”

Het team heeft Fabio meteen ontslagen. “Tja. Hij begreep het wel”, zegt Eddy De Bunder nog. “Wij prenten iedereen in het hoofd dat doping absoluut geen plaats heeft in onze ploeg. Iedereen kent de consequenties als het toch gebeurt.”

De carrière van de jongen is daarmee over nog voor ze goed en wel begonnen is. “Wat er nu met ons gebeurt, is verschrikkelijk”, zegt zijn moeder. “We zien er enorm door af. Tot aan de uitspraak van de Commissie mag Fabio niet meer koersen. Met onze familie zijn we al heel lang bezig met wielrennerij. Maar niet op zo’n manier. We zijn absoluut tegen doping. Ondertussen krijgen we heel wat verwijten naar het hoofd geslingerd. We zijn er niet goed van.”

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be