Test-Aankoop dienst klacht in tegen 16 honingproducenten

Meer dan de helft van de exclusieve honingsoorten voldoet niet aan de wettelijke normen. Dat zegt Test-Aankoop, dat 28 producten onderzocht. “De consument betaalt voor die honing vaak een pak meer dan voor gewone honing. En dat is lang niet altijd gerechtvaardigd.”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop onderzocht 28 exclusieve honingsoorten, afkomstig van één bepaalde plantensoort (bijvoorbeeld lavendel, tijm, oranjebloesem of eucalyptus) of uit een specifieke regio (zoals de Provence of de Ardennen). “Voor honing afkomstig uit nectar van één enkele plant durven producenten met gemak tot dubbel zoveel te vragen als voor honing van een bloemenmengeling”, zegt Simon November van Test-Aankoop. “En dat is lang niet altijd gerechtvaardigd. Uit onze labotesten blijkt namelijk dat meer dan de helft niet voldoet aan de wettelijke normen: drie bleken onvoldoende vers, vijf bevatten suikers die er van nature niet in horen, elf bevatten ook andere nectar dan vermeld op het etiket en bij nog zeven andere klopte de geografische herkomst niet.”

“Voor alle duidelijkheid: gezondheidsproblemen zal dit niet veroorzaken”, stelt Simon November de consument meteen gerust. “Maar je betaalt wel veel meer geld voor iets wat veel minder exclusief is dan de marketing je wil laten geloven.”

De consumentenorganisatie heeft dan ook een klacht ingediend bij de FOD Economie tegen de producenten.