De eerste dagen van president Donald Trump: eerst feesten, dan Obama ongedaan maken

Een officiële nationale dag van patriottisme uitroepen, dat was de allereerste daad van president Trump, nog geen anderhalf uur nadat hij de eed aflegde, omringd door familie en regeringsleden. Daarna zette hij een feestweekend in, om pas maandag écht in gang te schieten. Want met al die festiviteiten zou hij misschien onder de verkeerde documenten zijn handtekening zetten, zei hij zelf. Dit worden de eerste weken van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten.

Dit weekend: naar kerk en CIA

Zaterdag 21 januari

’s Ochtends is er traditioneel de National Prayer Service, een misviering die Trump in Washington zal bijwonen samen met vicepresident Mike Pence.

In de namiddag wordt er wel even gewerkt. Trump is van plan om naar het CIA-hoofkwartier in Langley Virginia te vliegen. Sinds het hackingschandaal waarbij Rusland betrokken zou zijn, leeft de president op voet van oorlog met de inlichtingendienst(en).

Zondag 22 januari

Feest met de familie. Trump viert zijn 12de huwelijksverjaardag met Melania.

Week één: schoon schip maken

Vanaf maandag gaan 563 van zijn topmedewerkers op verschillende departementen aan de slag, maar er zijn nog duizenden vacatures in te vullen na het vertrek van de administratie van Obama. Die taak schuift Trump grotendeels door naar vicepresident Pence.

Trump zelf gaat een aantal van zijn beloftes uit de campagne en de speech meteen waarmaken. Zijn medewerkers hebben 200 executive orders van Obama geselecteerd die Trump kan tenietdoen. Het gaat om presidentiële beslissingen die zonder steun van het Congres genomen konden worden, en door de nieuwe president dus ook zonder meer vernietigd kunnen worden. Mogelijke ingrepen:

Het bevriezen van de aanwerving van ambtenaren voor de federale staat om het apparaat af te slanken. Behalve dan bij brandweer, politie en leger.

Het alvast tijdelijk stopzetten van alle lopende initiatieven rond de bestrijding van de opwarming van de aarde. En het heropenen van projecten rond fossiele brandstoffen, wat jobs moet opleveren.

Opdracht geven tot de bouw van de grote muur – of het hek – met Mexico. Hij wil het plan uitvoeren dat in 2006 opgemaakt werd door president Bush, maar er nooit kwam wegens te duur.

Het Congres opdracht geven ­Obamacare in te trekken. Voor de beloofde vervanging die snel zou volgen op de afschaffing, bestaat weliswaar nog geen plan.

Het opzeggen van internationale handelsverdragen en de opstart van heronderhandelingen waarbij de belangen van de VS prioritair zijn.

Het opleggen van een importtaks van 35 procent voor Amerikaanse bedrijven die in het buitenland produceren.

Daarna: Amerika weer ‘great’ maken

In zijn tweede week als president zal Trump een nieuwe rechter voor de Supreme Court aanstellen. Het hoogste rechtsorgaan zou beslissingen over gelijke rechten of abortus ingrijpend kunnen terugdraaien.

Na drie weken zal hij dan werk maken van de beloften die wetgevend werk vergen en door het Congres en de Senaat gestemd moeten worden. Dat is een pak lastiger dan executive orders tenietdoen. Cruciaal daarbij is de investering in de infrastructuur die veel jobs moet opleveren en de economie een boost moet geven. Maar de Republikeinse meerderheid in het Congres heeft al laten verstaan dat dat voor haar niet prioritair is. Ze is ook fel gekant tegen verdere uitgaven die de schuldenberg nog groter maken.

Daarnaast zal Trump ook werk maken van een herschikking van de belastingen en het optrekken van het budget van defensie. Het leger moet uitgebouwd worden tot een macht met 540.000 soldaten, 250 schepen, 1.200 gevechtsvliegtuigen en 36 bataljons. Daarvoor zal hij ook Democratische stemmen in de Senaat nodig hebben.

Zijn eerste internationale ontmoetingen

Op zijn verlanglijst staat een ontmoeting met de Russische president Poetin, om het over nucleaire afbouw en in de eerste plaats terreurbestrijding te hebben.

Ook prioritair: een ontmoeting met de Britse premier Theresa May, met wie hij zo snel mogelijk handelsafspraken wil maken. Maar dat zal nog niet voor morgen zijn: zolang de Brexit-knoop niet is ontward, kan May niet buiten de EU optreden.

De G7 in Taormina, Sicilië, op 26 en 27 mei. De jaarlijkse top wordt er een van nieuwkomers. Voor Trump maar ook voor Theresa May, de Italiaanse premier Gentiloni en de 25ste president van Frankrijk. Op het programma ook de mogelijk herintrede van het geschrapte Rusland.

De G20 in Hamburg op 7 en 8 juli wordt voor Trump een eerste ontmoeting met de wereldleiders. Op het programma staat onder andere milieu, terrorisme en wereldhandel.