Milow zit vast in Amerika door medisch probleem

Milow, de 35-jarige zanger die we kennen van monsterhits als You Don’t Know en Ayo Technology, komt op 2 februari niet naar Paleis 12 in Brussel voor de uitreiking van de MIA’s. Milow – echte naam: Jonathan Vandenbroeck – heeft een overbelaste rug. De zanger zit in de VS en kreeg het advies geen lange intercontinentale vluchten te nemen.

Volgens zijn management is de rugblessure het gevolg van een loodzware Europese tournee en kwam er tijdens die tournee geregeld kinesitherapie aan te pas om hem op de been te houden. Vijf weken geleden zette Milow nog een foto op Instagram van het moment waarop iemand zijn rug behandelde. Hij omschreef zijn jaar als “geweldig maar ook uitputtend, met het uitbrengen van nieuwe muziek, heel veel promotie, concerten en reizen en een heel fijne tournee tijdens de winter”. Milow zei dat zijn lichaam hem duidelijk had gemaakt dat het tijd was voor een pauze: “De voorbije maanden heb ik bij momenten last gehad van rugproblemen en de voorbije week moest ik pijnstillers slikken om te kunnen optreden. Gisteren moest ik mijn concert bijna afzeggen en moest er een dokter bijgehaald worden om de pijn te verzachten.” Ondanks de rugpijn maakte Milow al zijn concerten af. Op 22 april zet hij zijn tournee zoals gepland voort, te beginnen in Zwitserland.

De zanger was voor de MIA’s genomineerd in de categorie pop. De kans dat hij op 2 februari met een MIA naar huis zou gaan, was veeleer klein: Milow neemt het op tegen kanonnen als Bazart, Stan Van Samang en Hooverphonic.