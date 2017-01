Van der Poel hard voor Albert: “Hij probeert de boel gewoon op te poken”

“Al die kleine vetes in de cross. Ik moet daar geweldig om lachen.” Het WK veldrijden is pas over acht dagen, maar vanop de massagetafel in zijn Spaanse stageoord weet Mathieu van der Poel nu al dat het een veelbesproken week wordt. Voor één keer wil hij er zelfs aan meedoen. Dan had Niels Albert vader Adrie van der Poel maar niet van favoritisme moeten beschuldigen. “Ooit keek ik op naar Niels”, klinkt het. “Nu is het nog te veel dat hij goeiendag moet zeggen tegen mij.” Wij zochten Van der Poel op in Benicasim, pal op zijn 22ste verjaardag.

Vergissen wij ons als we de jongste weken enige spanning voelen tussen de twee beste crossers van het seizoen?

“Tussen Wout en mij is er niet echt een probleem. Denk ik toch. Niet dat we vrienden zijn. Dat kan niet. Rivalen moeten mekaar altijd een heel klein beetje (maakt aanhalingstekens in de lucht)haten. Dat zorgt net voor die extra drive in de wedstrijd. Wout zelf hoor ik ook nooit klagen. Het is altijd iemand anders die dat doet. En die doet dat nu al een tijdje. Dat is jammer.”

Niels Albert?

(knikt) “Ik begrijp niet hoe Niels zo is kunnen veranderen. Eerst roept hij in de pers dat Wout en ik te lief zijn voor mekaar. Dat is al niet aan hem om zich daarover uit te spreken. Vervolgens begint hij op het BK te morren over de loopstrook die ingekort wordt. Weer klagen. En tot slot gaat hij over mijn pa roepen dat het niet kan dat die het WK-parcours uitstippelt. Terwijl Niels heel goed weet dat dat niet waar is. Mijn pa en zijn team worden gewoon ingehuurd om een uitgetekend parcours op te bouwen. Hij beslist daar verder niets. Dat is trouwens niets nieuws. Dat Niels zich al maar schrap zet. Volgend jaar op het WK in Valkenburg zal mijn pa dat opnieuw doen. Maar wat mij het meest stoort: Niels wéét dat allemaal. En toch probeert hij zo de boel op te poken…”

Van der Poel kreeg voor zijn verjaardag een taart cadeau van onze redacteur. Foto: Kike Taberner

Terwijl jullie ooit samen in de ploeg reden en uitstekend met mekaar opschoten.

“Ik keek op naar Niels. Dat maakt het zo jammer. Ik begrijp dat Niels nu in het andere kamp zit. Maar moet je je dan zo gedragen? Want het is niet alleen in de pers, ook naar mijn entourage doet hij zo. Vroeger kwamen onze pa en ik goed met hem overeen, maar nu is het nog te veel voor hem om goeiendag te zeggen tegen ons. Waarom kan Niels niet meer normaal doen?”