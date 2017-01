Onze Chef Voetbal over komend weekend: “Club Brugge is stabiel geworden”

De hervatting van de compeitie kwam in de Ghelamco Arena moeizaam uit de startblokken. Pas na de rust werd het prettig. Daarvoor was het veel gedraaf en goede wil. Maar heel weinig voetbal. Hein Vanhaezebrouck zag zijn ploeg bijwijlen swingen in de maand december. Maar de Buffalo’s haalden veel te weinig punten. Daarom wilde de Gent-trainer gisteren vooral de punten en dat is gelukt. Maar toch weer liefst gewoon goed voetballen, zoals we na de rust zagen.