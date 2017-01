Van der Bruggen: “Had bij AA Gent altijd het gevoel dat ik naar uitgang geduwd werd”

Hannes Van der Bruggen (23) werd gisteren voorgesteld door KV Kortrijk. Een contract van 4,5 jaar. En eindelijk stabiliteit. Want de minzame middenvelder voelde zich bij AA Gent al jaren meer wisselgeld dan Buffalo.

Na ruim twaalf jaar blijft Van der Bruggen een Buffalo. Al werd de afgelopen jaren met geen voetballer meer gesold dan met het Gentse jeugdproduct. “Tja, dat is nu eenmaal het voetbalwereldje.” Hannes verdient de Nobelprijs voor Verdraagzaamheid. “Ik onthou liever de vele warme reacties op mijn transfer van de Gentse supporters.”

Maar dan komt het er toch uit. Dat hij het lastig heeft gehad. Want dat Gent al jaren van hem af wilde. “Váák heb ik gedacht: néén! Altijd dat gevoel dat ze mij naar de uitgang dúwden. Twee jaar geleden nog was de club rond met het Italiaanse Udinese. Maar ik vond het te vroeg en weigerde. Ik denk dat dit altijd een beetje is blijven hangen bij manager Michel Louwagie. So be it. Dat jaar werden we kampioen en speelde ik door de blessure van Sven Kums nog zo’n 25 matchen. Ik zei nog tegen Louwagie: Je mag je pollekes kussen dat ik ben gebleven.”