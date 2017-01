AUSTRALIAN OPEN. David Goffin plaatst zich voor achtste finales

De Belgische nummer één David Goffin (ATP 11) heeft zich zaterdag op de Australian Open in het Australische Melbourne geplaatst voor de achtste finales. Hij won in drie sets van de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 21): 6-3, 6-2, 6-4, in een wedstrijd die 1 uur en 27 minuten duurde.