Trump laat er geen gras over groeien: eerste decreet tegen Obamacare ondertekend

De kersverse Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag zijn eerste decreet ondertekend, dat de het financiële gewicht van de Affordable Care Act of “Obamacare” moet verlichten. Trump beloofde tijdens zijn campagne Obamacare in te trekken en te vervangen.

Het decreet “stelt dat de departementen en agentschappen het gewicht van Obamacare moeten verlichten tijdens de transitieperiode om de wet in te trekken en te vervangen”, aldus de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer.

Concreet betekent dat dat de betrokken autoriteiten de vrijheid krijgen om “ongewenste financiële lasten” voor de staten, individuen, verzekeraars of medische instellingen te “tot een minimum te beperken”.

In het decreet, dat bestaat uit verschillende punten, staat dat het officiële beleid van Trumps administratie is dat ze snel Obamacare wil intrekken, maar het benadrukt ook dat de administratie de wet voorlopig moet handhaven, aldus CNN.

Ziekteverzekering

De Affordable Care Act uit 2010 moest ervoor zorgen dat alle Amerikanen een ziekteverzekering konden afsluiten. De wet wordt gezien als een van de grootste verwezenlijkingen van ex-president Barack Obama, maar de Republikeinen zijn tegen Obamacare gekant vanwege de hoge kosten en administratieve last de wet met zich meebrengt.

Met de ondertekening van het decreet op de eerste dag van zijn presidentschap stuurt Trump een sterk signaal: dat zijn topprioriteit in de Oval Office de annulering is van de wetgeving rond de ziekteverzekering die zowat 20 miljoen Amerikanen dekt. Uiteindelijk kan wel enkel het Congres Obamacare officieel intrekken. Aangezien de Republikeinen echter in beide kamers van het Congres de meerderheid hebben, is de kans groot dat dat zal gebeuren.

Trumps beslissing zorgde meteen voor veel kritiek. Op de sociale media werd prompt de hashtag #MakeAmericaSickAgain (maak de VS opnieuw ziek) in het leven geroepen.

