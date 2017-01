Eerst verdacht van brandstichting, nu eindelijk zaak gewonnen tegen Elia

Aarschot / Rotselaar - Bruno Verliefde (60) uit Rotselaar verloor twee jaar geleden alles toen zijn huis afbrandde. En erger nog: de elektriciteitsmaatschappijen beweerden dat het zijn schuld was, dat hij nalatig was geweest. Nu heeft de rechter geoordeeld dat hem niets te ver­wijten valt. “Ik krijg een schadevergoeding en kan een nieuw huis bouwen.”

Groenarbeider Bruno Verliefde uit het Brabantse Rotselaar werd op 7 mei 2014 voor dag en dauw gewekt door zijn hond Cora. “Ze sprong op mijn bed. Helemaal door het dolle heen. Het was vier uur of zo.”

Door het raam zag Bruno een oranje gloed. “Mijn tuin stond in brand, en de vlammen likten al aan mijn gevel. En in de tuin zag ik de hoofdkabel van de elektriciteit kronkelen. Hij was afgeknapt, maar er zat nog stroom op. Hij danste van de tuin tot op straat.”

Bruno Verliefde spurtte zijn huis uit. Zijn broer, die naast hem woont, kwam nog aansnellen met blusapparaten. “Maar veel konden we niet doen. Mijn huis, het ouderlijk huis dat ik van mijn moeder overgekocht had, ging helemaal in vlammen op.”

Die dag begon een nacht­merrie. “Hoewel het duidelijk was dat de hoofdleiding af­geknapt was, werd ik er eerst van verdacht de brand zelf veroorzaakt te hebben. Een batterij experten en advocaten van de distributiemaatschappijen Iverlek en Eandis beweerde dat ik nalatig geweest zou zijn.”

Twee jaar lang duurde de procedureslag. “Al die tijd overleefde ik in een caravan in de tuin. Vreselijk. In de zomer smelt de chocolade in je kast, in de winter bevriest het water in je glas. Ik heb afgezien. Zeker nu het weer zo koud is, doet het pijn in al mijn knoken.”

“De rechter heeft nu een vonnis geveld. Iverlek en de aannemer zijn aansprakelijk gesteld voor de schade. Ze moeten me om en bij de 90.000 euro betalen. Genoeg voor een nieuw huisje. De ruïne die er nu nog staat, breek ik helemaal af. In de plaats komt er een goed geïsoleerd huisje, van stro. Helemaal volgens de nieuwste normen.”

Iverlek en Eandis berusten in het vonnis. “We gaan die man uitbetalen”, zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch. “Deze zaak is een uitzondering. Ons net is niet versleten, maar modern en het voldoet aan de normen.”