Spice Girl Geri Halliwell eert George Michael met naam van zoontje

Geri Halliwell (44) en haar echtgenoot Christian Horner (42) zijn sinds zaterdagochtend de ouders van een jongetje. Dat maakte het koppel zelf bekend via Twitter. Het jongetje heet Montague George Hector, zijn tweede naam zou een eerbetoon zijn aan de overleden zanger George Michael.

Volgens de Britse krant 'The Mirror' wilde Geri graag dat George Michael, die ze een goede vriend noemt, deel zou uitmaken van het leven van haar zoontje. George Michael overleed eind vorig jaar op 44-jarige leeftijd.

De roepnaam van Montague George Hector zou niet George, maar 'Monty' worden. Het jongetje werd zaterdagochtend geboren en woog 3.4 kilo.

Christian and I are delighted to announce our baby boy was born this morning weighing 7lbs 8oz ???????? — Geri Horner (@GeriHalliwell) January 21, 2017

Het is het tweede kindje van Geri, die zich tegenwoordig Horner laat noemen naar de naam van haar echtgenoot. Ze heeft al een dochter van tien, Bluebell, uit een vorige relatie. Geri en Formule 1 Red Bull-teambaas Christian Horner trouwden in mei 2015 in het Britse Bedfordshire. In oktober vorig jaar maakten ze de zwangerschap bekend.