Werknemer getuigt: zo gaat het er écht aan toe op sekscruise

Het Mexicaanse bedrijf Original Group organiseert in september een Desire Cruise. Wie als koppel een ticket boekt voor de bijzondere trip kan onder andere naakt zonnebaden, de klok rond deelnemen aan swingersfeestjes en zich uitleven in sexy ‘playrooms’.

Mario Cruz, productontwikkelaar bij Original Group, gaf meer uitleg aan de krant New York Post. Hij vertelt onder andere dat de opvarenden van de sekscruise een wel erg aparte manier hebben om het ijs te breken. “Er is bijvoorbeeld een wedstrijd om te zien welke man en vrouw in één minuut de meeste standjes kunnen demonstreren”, legt Cruz uit. “Nadien doen we die wedstrijd nog eens over, maar mogen twee vrouwen het proberen.”

Wie de naam sekscruise hoort, denkt misschien meteen ‘alle remmen los’, maar toch zijn er bepaalde regels waar de reizigers zich aan moeten houden. “De ‘playrooms’ zijn de enige plaatsen waar je echt publiek seks kan hebben. Aan het zwembad mag je dan wel sensueel en close met je partner zijn, geslachtsgemeenschap is er verboden. We willen vermijden dat iemand er rustig een boekje zit te lezen en plots wordt gestoord door een coïterend koppeltje.”

Hoewel de ‘playrooms’ dag en nacht open zijn, worden ze volgens Cruz het drukst bezocht na zonsondergang, wanneer bij de meeste opvarenden al wat drank gevloeid is. “Nachten op zee kunnen best heet worden”, laat hij weten.

“Ik heb al zaken gezien waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou zien, zelfs niet in een film.” Cruz herinnert zich een man en vrouw die aan het zwembad plots hun kleren wisselden. Zo gingen ze naar de ‘playroom’: hij als vrouw, zij als man verkleed. “De vrouw leefde zich seksueel uit als man, en vice versa. Ik ben redelijk open in die dingen, maar werd er op een bepaald moment wat ongemakkelijk van.”

De cruise, die in september uitvaart in Venetië, richt zich op nudisten, swingers en gewoon nieuwsgierige koppels. Er is plaats voor 350 koppels. Dat is trouwens een vereiste: je kan je niet alleen inschrijven. Cruz geeft ook nog de gouden regel mee: “no means no” oftewel: als iemand nee zegt, is het ook nee.