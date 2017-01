Anderlecht pakt zondag uit met mooi eerbetoon voor overleden Swat Van der Elst

Vicekampioen RSC Anderlecht eert zondag voor de start van de competitiewedstrijd tegen Sint-Truiden de onlangs overleden François ‘Swat’ Van der Elst met een staande ovatie en een applaus. Daarna zal zijn enige kleinzoon de aftrap geven, zo maakte de Belgische recordkampioen zaterdag bekend.

“We hebben deze maand afscheid moeten nemen van François Van der Elst. ‘Mister Europe’ was een uitzonderlijk talent, hij schreef mee aan de mooiste bladzijde uit de geschiedenis van Anderlecht. Swat zal voor altijd een plaats hebben in ons paars-wit hart”, klinkt het in de mededeling.

De ex-international overleed op 11 januari aan de gevolgen van een hartfalen dat hij opliep op nieuwjaarsdag. Hij werd 62 jaar.