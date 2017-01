Balotelli haalt keihard uit: “Racisme, is dat legaal in Frankrijk?”

Mario Balotelli heeft bij het Franse Nice zijn vorm van weleer teruggevonden, maar ook naast naast het veld doet hij weer van zich spreken. Hij kloeg na de wedstrijd tegen Bastia vrijdagavond over het gedrag van de fans van de tegenstander, die hem racistisch aanpakten. “En niemand zegt iets? Is racisme legaal in Frankrijk?”

Nice is dit seizoen dé verrassing in de Franse competitie en staat na 21 matchen op kop -al kan Monaco zondagavond de leiding weer overnemen. Vrijdagavond speelde het 1-1 gelijk in en tegen Bastia.

Apengeluiden

Liverpool-huurling Mario Balotelli blikte op Instagram terug op de match. “Een terecht resultaat. (...) De scheidsrechter was goed maar ik heb een vraag voor het Franse volk. Is het normaal dat de fans van Bastia apengeluiden maken en de hele match ‘oe oe’ roepen en dat niemand van de disciplinaire commissie iets zegt? Is racisme legaal in Frankrijk? Of alleen in Bastia? Voetbal is een fantastische sport, maar mensen zoals de supporters van Bastia maken ze afschuwelijk.”

Bastia verloor in het seizoen 2007-2008 al eens twee punten toen de fans van de eilandclub een speler van Libourne St Serin racistisch bejegenden. Tot nu toe reageerden noch Bastia noch de Franse Ligue 1 op de uitspraken van Balotelli.