Prins William en Kate gaan verhuizen

De Britse prins William en zijn vrouw Kate zullen in de zomer van 2017 naar Londen verhuizen. Dat maakte het Britse hof bekend via Twitter.

Zoals eerder werd aangekondigd, zal William (34) stoppen met zijn werk als helikopterpiloot voor de East Anglia Ambulance Service op de luchthaven van Cambridge. Hij en zijn vrouw Kate verhuizen naar Londen, waar ze samen met hun kinderen in 'appartement 1A' van Kensington Palace zullen wonen. Ze behouden voorlopig hun woning in Norfolk nog. "Hunne Koninklijke Hoogheden kijken ernaar uit om meer officiële taken in naam van de koningin te vervullen en zich in te zetten voor de goede doelen die zij steunen. Hiervoor is het nodig dat zij meer tijd doorbrengen in Londen", luidt de officiële communicatie. De Queen is ondertussen 91 en wil een deel van haar taken verdelen onder haar familie.

William krijgt in de Britse pers wel eens kritiek omdat hij als troonopvolger te weinig officiële verplichtingen zou vervullen. Zo liet hij zich het afgelopen jaar 108 keer zien, zijn vader Charles gaf op die leeftijd meer dan 400 actes de présence. Het is met spijt in het hart dat hij afscheid neemt van zijn job als piloot en hij bedankt zijn collega's, "professionele, getalenteerde mensen die elke dag levens redden".

Het 'appartement' waarin William en zijn gezin gaan wonen, dient nu al als uitvalsbasis wanneer ze in Londen zijn. De verhuis vindt plaats in de zomer, zodat prins George zijn schooljaar kan afmaken. Vanaf september zal hij dan in Londen naar school gaan, prinses Charlotte zal ook in Londen naar de kleuterschool gaan. Hun oom, prins Harry, zal dichter in de buurt zijn, want ook hij woont in één van de vertrekken van Kensington Palace.