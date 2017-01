Algerijnse pers is zeker: “Leekens moet opkrassen na Afrika Cup”

Het avontuur van Georges Leekens bij Algerije dreigt op een sisser uit te draaien. De Belgische bondscoach staat na amper twee matchen op de rand van de uitschakeling in de Afrika Cup. De ‘Woestijnvossen’ waren op voorhand nochtans één van de topfavorieten. Leekens kon sinds zijn aanstelling eind oktober nog niet winnen in een officiële partij. Hij zou dan ook snel mogen vertrekken.

Algerije telt na twee wedstrijd in de groepsfase van de Afrika Cup nog maar één punt. Behoudens een mirakel tegen groepsleider Senegal, eindigt het toernooi al na drie wedstrijden voor de favoriet. Niet alleen de resultaten vallen tegen, ook het geleverde spel laat de wensen over.

Bij de Algerijnse krant Le Buteur zijn ze er alvast zeker van: Leekens mag beschikken, zelfs als hij miraculeus de tweede ronde zou bereiken. “De resultaten zijn desastreus. Na de mislukte start in de WK-kwalificatie (met een nederlaag tegen Nigeria, red.) hebben ze een wonder nodig om de tweede ronde van de Afrika Cup te bereiken. Leekens nam zijn verantwoordelijkheid al op voor de zwakke resultaten. Zijn statistieken zijn catastrofaal. Algerije slikte zeven doelpunten en maakte er zelf maar vier. Leekens kon zelfs nog niet winnen in een officiële wedstrijd .” Eliminatie in de eerste ronde zou ook betekenen dat onze landgenoot niet voldoet aan de voorwaarden in zijn contract. “In zijn overeenkomst staat dat hij de halve finales moet bereiken. Het lijdt dan ook geen twijfel dat hij na het toernooi moet vertrekken.”

Spelers willen hem niet

Foto: AFP

Leekens moet hopen op een mirakel om een vroege uitschakeling te vermijden. Algerije moet winnen van het al geplaatste Senegal, terwijl Tunesië moet verliezen van Zimbabwe. Maar de krant meent dat zelfs een mirakel de post van Leekens niet kan redden. Reden? De spelersgroep zou al klaar zijn met de bondscoach. “De reactie van Yacine Brahimi bij zijn vervanging door Sofiane Hanni sprak boekdelen. De relatie tussen Leekens en een deel van de spelers is enorm verslechterd. Zij willen niet meer met hem verder. Er is veel individuele kwaliteit aanwezig, dus is de rol van de bondscoach vooral om de balans in de groep te vinden. Die is er niet. Men maakt zich binnen de bond zorgen om de scherpe daling van het spelniveau in de laatste maanden. De enige vraag die rest is wie de nieuwe bondscoach zal worden.”