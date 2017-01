Deze nieuwkomers kunnen debuteren voor Club Brugge tegen Standard

Club Brugge maakte zaterdag zijn selectie bekend voor de moeilijke verplaatsing naar Standard. Trainer Michel Preud’homme neemt drie nieuwkomers op in de selectie: Ethan Horvath, Helibelton Palacios en Lex Immers. Ook spits Abdoulay Diaby, lang out met een blessure, zit opnieuw in de selectie.