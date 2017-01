Proto is ongeduldig: “Wil er binnen vier weken al terug staan”

Silvio Proto werkt achter de schermen hard aan zijn terugkeer. Terwijl nieuwkomer William Dutoit de honneurs in doel waarneemt, beult de doelman zich af bij de kinesist. Sinds vrijdag staat hij ook opnieuw op het oefenveld. “Het is de bedoeling zo snel mogelijk weer fit te zijn.”

Proto kwam afgelopen zomer over van Anderlecht, waar hij plaats moest ruimen voor Davy Roef. Bij Oostende werd de doelman meteen tot eerste keuze gebombardeerd, maar een zware knieblessure gooide roet in het eten. De revalidatie verloopt gelukkig voorspoedig. “Het gaat goed”, aldus Proto aan KVO TV. “Het is niet gemakkelijk, want ik moet elke dag hard werken om terug op mijn beste te komen. Mentaal is het niet simpel, want vaak train ik alleen. Ik weet wel dat ik niet voor iemand anders zijn plezier werk. Het is enkel voor mezelf en mijn lichaam. Ik wil mezelf overtreffen.”

Proto: “Kan het me niet permitteren lang te revalideren. Foto: KVO TV

Keeperstrainer Patrick Deman mocht zijn poulain vrijdag opnieuw verwelkomen op het veld. “We mogen zeggen dat zijn eerste training heel goed ging. Silvio heeft al veel werk verricht bij de kinesist en dat zien we ook op training. Hij kon zonder last trainen. We gaan hem heel binnenkort bij de groep kunnen ontvangen. De Play-Offs mogen geen probleem zijn.”

Proto zelf is alvast ongeduldig. “Ik ben 33 jaar oud. Ik hen met dan ook niet permitteren om lang te revalideren. Het doel is om zo snel mogelijk terug fit te zijn en nog zo lang mogelijk te spelen. Ik moet me klaarstomen om tegen de Play-Offs terug op mijn beste niveau te zijn. Mits een beetje geluk hoop ik binnen vier weken mijn eerste wedstrijd te spelen.