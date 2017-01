Supporters Essevee slopen zitjes in Guldensporenstadion

Zulte Waregem won zaterdag de derby op bezoek bij KV Kortrijk met 2-3. Een mooie zege voor de troepen van Francky Dury, maar de supporters lieten zich toch van hun slechtste kant zien. Ze sloopten verschillende zitjes in het Guldensporenstadion.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. De wedstrijd beroert keer op keer de gemoederen. Zo bouwden enkele fans van Zulte Waregem eerder deze week al een kippenhok voor een tribune in het stadion van Kortrijk. ‘Boeregem is coming’, luidde het bijhorende spandoek. Dat was een verwijzing naar de streek die Kortrijk-fans vorig jaar uitstaken. Ze veranderden toen op een verkeersbord de naam ‘Waregem’ in ‘Boeregem’.