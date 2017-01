Leider Feyenoord wint met kleinste verschil van Willem II

Feyenoord heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van Willem II op de negentiende speeldag van de Nederlandse Eredivisie. Jens Toornstra maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Feyenoord blijft zo stevig leider in het klassement.

Met een bezoek aan leider Feyenoord stond Willem II voor een moeilijke opdracht. Coach Erwin van de Looi koos met Derrick Tshimanga en Jordy Croux voor twee Belgen in zijn basiself. Met Dries Wuytens zat ook nog een derde Belg op de bank. Feyenoord was overduidelijk de betere ploeg in de eerste helft, maar moest tot de 32e minuut wachten op een doelpunt. Jens Toornstra wist een voorzet van Eljero Elia naar waarde te schatten en kopte knap raak. Na de rust liep het heel wat minder vlot voor de Rotterdammers, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Tshimanga speelde de volledige wedstrijd, Croux werd na 67 minuten naar de kant gehaald en Wuytens kwam niet van de reservebank. Feyenoord telt momenteel acht punten voorsprong op eerste achtervolger Ajax, dat zondag wel nog in actie komt tegen Utrecht. Willem II staat op de twaalfde plaats met negentien punten.

Nog in Nederland speelden AZ en Sparta Rotterdam met 1-1 gelijk. Bij AZ stond Stijn Wuytens 90 minuten in het hart van de verdediging. Bij Sparta speelde Ryan Sanusi 61 minuten op het middenveld en bleef flankaanvaller Loris Brogno aan de bank gekluisterd. AZ leek lang op weg naar de overwinning na een doelpunt van Luckassen (54.), maar invaller Mathias Pogba, de drie jaar oudere broer van Paul, bezorgde de Rotterdammers nog een punt in de 86e minuut.