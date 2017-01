Trump vol lof over CIA maar journalisten kregen (alweer) veeg uit de pan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag tijdens een speech op het hoofdkwartier van de CIA gezegd dat hij “voor 1000 procent” achter de inlichtingendiensten staat. “Ik hou van jullie, ik respecteer jullie”, zei hij. Nochtans was Trump eerder erg kritisch over de CIA, meer bepaald over de inlichtingen dat de Russen de Amerikaanse verkiezingsstrijd probeerden te beïnvloeden.

Over de media had Trump alweer weinig goeds te zeggen. Hij deed zijn beklag over de berichtgeving rond de opkomst voor zijn eedaflegging. “We hadden een massa mensen samengebracht. En dan sta ik deze ochtend op, zet ik een zender op en zie ik dat ze een leeg veld tonen... Wacht eens even. Ik hield een speech en toen ik opkeek, leek het wel alsof er een miljoen of anderhalf miljoen mensen stonden. En dan tonen zij een lege vlakte waar bijna niemand staat...”

Trump voegde eraan toe dat hij “in oorlog” is met de media en dat journalisten tot “de oneerlijkste mensen op aarde” behoren.