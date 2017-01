Dit is de zwaarst bewaakte gevangenis ter wereld, waar ontsnappingskoning El Chapo de rest van zijn dagen zal slijten

El Chapo, even berucht als drugsbaron dan als ontsnappingskoning, zal zijn kunstje wellicht niet meer kunnen herhalen. Nu de Mexicaanse drugsbaron na verschillende ontsnappingspogingen is uitgeleverd aan de VS, willen ze geen risico lopen. Daarom zal hij wellicht de rest van zijn leven doorbrengen in de meest beruchte gevangenis ter wereld: Supermax ADX Florence, oftewel het Alcatraz van de Rocky Mountains. “Dit is erger dan Guantanamo”.

Elke cel is een gevangenis in de gevangenis en alleen de allerzwaarste jongens komen er terecht. Als Joaquin “El Chapo” Guzman veroordeeld wordt door de Amerikaanse rechtbank, zal hij wellicht in Colorado zijn celstraf moeten uitzitten. Het ADX Florence is de best bewaakte gevangenis ter wereld. Ontsnappen is zo goed als onmogelijk.

El Chapo - ‘de kleine’ in het Spaans, vanwege zijn geringe gestalte - is dan ook niet zomaar een drugsbaron. Hij was de leider van het roemruchte Sinaloa-kartel, een van de machtigste en gevaarlijkste drugskartels ter wereld.

Maar nog bekender is El Chapo voor zijn spectaculaire ontsnappingen in ware Hollywood-stijl. Vooral zijn laatste ontsnapping spreekt tot de verbeelding. Hij wist uit de zwaarst bewaakte gevangenis van Mexico te ontsnappen via een tunnel van maar liefst 2 kilometer lang. Zijn kompanen hadden een jaar gegraven aan het bouwsel, dat was voorzien van extra zuurstoftanks en elektrische verlichting. En ook een motorfiets, waarmee Guzman zijn vrijheid tegemoet reed.

Enkele jaren had de drugsbaas weten te ontsnappen door zijn te verstoppen in de wasmand. Pas na een jarenlange klopjacht werd hij opnieuw in de kraag gevat in een Mexicaans vakantie-oord.

Miniscule cellen

Maar nu lijkt een einde gekomen te zijn aan de liederlijke levensstijl van El Chapo. Afgelopen vrijdag werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij voor de rechter moet verschijnen.

Als El Chapo schuldig bevonden wordt, dan zal hij zo goed als zeker ondergebracht worden in het Supermax ADX Florence, ook wel bekend als “het Alcatraz van de Rocky Mountains”.

Het complex werd in 1994 gebouwd en heeft vierhonderd cellen, die elk een soort gevangenis in de gevangenis zijn. Gedetineerden brengen 23 uur per dag alleen in hun cel door, helemaal afgesloten van de buitenwereld. Ze hebben ook geen contact met hun medegevangenen. Vijf keer per week mogen ze hun cel verlaten om wat te bewegen in wat het best omschreven kan worden als een leeg zwembad. Ze kunnen tien meter in elke richting stappen en worden op elk moment vergezeld door minstens drie agenten.

De cellen zijn niet groot: 3,5 meter op 2 meter. Er staat een bed, tafel en een krukje die allemaal uit beton gemaakt zijn. Het toilet wordt automatisch afgesloten als die verstopt zou raken en op de douche zit een timer, zodat er geen gevaar is voor een overstroming.

Er is een raam, maar dat is amper 10 centimeter breed. Het is zo geplaatst dat de gevangene onmogelijk kan weten in welk gedeelte van de gevangenis hij zich bevindt. Het enige wat ze kunnen zien is de lucht. Gevangenen die zich goed gedragen hebben een zwart-wittelevisie, die alleen maar educatieve en religieuze programma’s brengt. Elke cel is geluidsdicht, zodat de gevangenen ook niet via morse kunnen communiceren met elkaar.

Ook de bewaking rond het gebouw is niet mis. Het hele gebouw is volgestouwd met bewegingsdetectoren en bewakingscamera’s. Het buitenste hek wordt bewaakt door zwaarbewapende agenten met hun aanvalshonden. Rond het hek is een zogenaamd “pressure pad” dat in werking treedt van zo gauw iemand er een voet op zet.

“Erger dan Guantanamo”

De gevangenen in Supermax zijn dan ook de allerzwaarste jongens. Het gaan dan om terroristen zoals Zacarias Moussaoui, de enige persoon die veroordeeld is voor zijn rol in de aanslagen van 9/11, Ramzi Yousef, het meesterbrein achter de bomaanslag op de WTC-torens in 1993, maar ook de Boston-bomber Dzhokhar Tsarnaev en Thimothy McVeigh, beter bekend als de Oklahoma Bomber.

Van links naar rechts: Zacarias Moussaoui, Dzhokhar Tsarnaev, Thimothy McVeigh en Robert Hanssen. Foto: REUTERS

Ook de dubbelspionnen die betrapt zijn op hoogverraad zijn er thuis. Het gaat onder meer om Noshir Gowadia, een van de ingenieurs die de B2 stealth-bommenwerper heeft ontworpen en later geheime documenten heeft doorgespeeld aan China. Maar ook Robert Hanssen, die verantwoordelijk was voor de afdeling contraspionage bij de FBI, maar wel zelf ruim twintig jaar lang geheimen heeft doorgespeeld aan de Russen.

Eén gedetineerde heeft ooit anoniem zijn verhaal gedaan aan een reporter van Reuters. Hij heeft zes jaar doorgebracht in het ADX Florence. Hij omschreef het leven in de gevangenis als “onmenselijk”. “Zelfs die gasten in Guantanamo hebben het veel beter dan wij hier.”