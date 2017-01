Geen genade voor wie file ontwijkt: “Asociaal en levensgevaarlijk”

Asociaal én gevaarlijk. Zo omschrijft de politie het rijgedrag van tal van bestuurders, gisteren op de E313. Om tijd te winnen in de file reden veel bestuurders de pechstrook op. Sommigen waren zelfs aan het spookrijden. “We kunnen dit niet door de vingers zien”, zegt Peter Dewaele, woordvoerder van de federale politie.

Al een hele week was er voor gewaarschuwd: de E313, daar kom je zaterdag beter niet. De reden: werken in Grobbendonk aan de spoorwegbrug over de snelweg. Een deel van de E313 werd daarom in beide richtingen afgesloten.

Ondanks de waarschuwingen stond er gisteren toch een monsterfile: 1,5 uur aanschuiven in de richting van Antwerpen, wie naar Hasselt wilde deed er een uur langer over.

Een file op zaterdag, daar zaten weinig bestuurders op te wachten. “We zijn geschrokken van het rijgedrag. In de richting van Antwerpen waren het vooral spookrijders. Die wilden via de oprit in Geel de E313 op, maar ze stonden op de oprit al vast. Daarom zijn ze in tegenovergestelde richting weggereden. Dat is levensgevaarlijk”, zegt Peter Dewaele, van de federale politie.

De oprit werd daarom afgesloten. In de richting van Hasselt heeft de politie vooral bestuurders beboet die de pechstrook gebruikten.

Geen excuses

In Brussel ontsnapten vorige week nog tientallen spookrijders aan een fikse boete. Door een brandje in een van de tunnels reden bestuurders er in de tegenovergestelde richting weer uit. Maar anders dan in Brussel, mogen de spookrijders op de E313 zeker een boete verwachten.

“We zien niets door de vingers. We hebben 25 pv’s opgesteld voor wie aan het spookrijden was of op de pechstrook reed. De hinder is meer dan een week op voorhand aangekondigd. Iedereen heeft de tijd gehad om een alternatieve weg te zoeken. Spookrijden of de pechstrook gebruiken is bovendien niet alleen asociaal, maar ook gevaarlijk”, zegt Dewaele. “Als andere auto’s uitwijken, is een botsing onvermijdelijk. En je moet de pechstrook altijd vrijhouden voor prioritaire voertuigen.”

Wie dat niet doet, kan een boete van 165 euro krijgen. Voor spookrijden moet je je voor de politierechter verantwoorden. Die kan beslissen om je rijbewijs voor 15 dagen in te trekken”, aldus Dewaele.

Buurlanden gewaarschuwd

Eén meevaller: de verkeershinder was gisteren rond 17 uur voorbij. De werken aan de spoorbrug waren dankzij een perfecte uitvoering zes uur eerder klaar dan voorzien. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was een vernieuwing van de brug onvermijdelijk. “We hebben onze partners in Duitsland en Nederland gevraagd om bestuurders in hun land te waarschuwen voor mogelijke hinder op de E313. Ook buitenlandse bestuurders waren dus op de hoogte”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. Maar een snelweg sluit je natuurlijk niet zomaar af. Dat heeft altijd een grote impact.”