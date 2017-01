Trump plagieert taart van Obama

De taart die Donald Trump vrijdagnacht aansneed op het bal om zijn inauguratie te vieren, was een exacte kopie van de taart die Barack Obama vier jaar eerder bij zijn eedaflegging presenteerde. Trump sneed de taart aan met een zwaard, en deelde de stukken met militairen die hij had uitgenodigd.

De bekende Amerikaanse taartenbakker Duff Goldmann zat verbluft naar de beelden op televisie te kijken. In 2013 mocht hij een taart voor Obama bakken, en het ontwerp dat hij toen maakte, was nu klakkeloos gekopieerd. Geschokt zette hij een foto van de twee taarten op Twitter. “Met de taart van Trump heb ik niets te maken.” Het is nochtans duidelijk een identieke taart, tot zelfs de papieren sterretjes die er bovenop zijn geplakt.

Ook de Amerikaanse zangeres Rachel Platten is boos, omdat het orkest op het bal zonder haar toestemming haar lied Fight Song speelde. Die song was pijnlijk genoeg het campagnelied van Hillary Clinton.