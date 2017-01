Hoogdagen voor uitbaters van skistations in de Ardennen: “Hopelijk breken we het record van 1966”

Onze skipistes jubelen. Voor het tweede weekend op rij zijn ze allemaal open . Ook voor volgende week ziet het er goed uit. “Het is sinds 1990 geleden dat we nog de magische drievuldigheid van zon, sneeuw en vrieskou beleefden. We zijn vertrokken voor eindelijk nog eens een goed seizoen”, zegt André Noël van Mont des Brumes in Francorchamps.

Dit hadden onze skistations nodig, na de ellendig slechte winter van vorig jaar. Toen konden ze amper één week de piste openhouden. “Viel er een beetje sneeuw, dan was die de dag nadien al pap. Nooit bleef het lang koud. En als het toch koud bleef, dan was het ook bewolkt. In dat decor skiën mensen niet graag. Maar zoals we het nu al een tijdje beleven – de combinatie van zon, sneeuw en vrieskou – is ideaal . Het is nog te vroeg om te zeggen of het een recordwinter wordt, maar het ziet er alleszins zeer goed uit”, zegt André Noël van het skistation Mont des Brumes in Francorchamps.

Uit de kosten

Ook Gunter Elfen van Ovifat, het grootste skistation van het land, jubelt. “Vandaag zijn we de twintigste dag van het seizoen open. Een heilig getal voor ons. Vanaf dag twintig zijn we uit de kosten en begint onze vzw winst te maken. Altijd aangenaam. Voor vandaag, zondag, kregen we al 1.200 reservaties, maar onze lift kan 2.000 skiërs aan. Dus kom gerust nog af. De pistes liggen vol sneeuw maar de wegen niet.”

Ovifat trekt skiërs aan vanuit Vlaanderen, Nederland en Frankrijk. Velen gingen de voorbije kerstvakantie op skireis naar Frankrijk of Zwitserland. Maar alleen wie een heel hoog gelegen skigebied had geboekt, kon skiën. “Velen keerden ontgoocheld terug en vinden nu troost bij ons”, zegt Gunter Elfen. “Vorige week vertelde een Zwitsers koppel dat er in onze Ardennen nu meer sneeuw ligt dan in Zwitserland. Dat is goed, maar het zou nog beter zijn als er ook nog tijdens de krokusvakantie sneeuw lag. Dan zijn meer mensen vrij om af te komen en kunnen we misschien ons record van 1966 breken, toen we op één dag 5.000 skiërs hadden.”

Sebastien Wuidart van de piste in Spa kijkt niet vooruit naar de krokusvakantie. “Ik kijk achterom. Naar 2010. Het is van dan geleden dat we nog eens zeven dag op rij konden opendoen. Vandaag zijn we al onze achtste dag open. We zijn dus heel tevreden. Ook omdat de kwaliteit van de sneeuw zo goed is. Vooral de snowboarders komen daarop af.”

Niet zoals vroeger

Iedereen blij dus, al is er ook het besef dat het allicht nooit meer wordt zoals vroeger. “In de jaren 60 tot 80 waren we open van eind november tot Pasen. Weliswaar niet continu. Maar toen kon je nog vijf maanden sneeuw verwachten”, zegt André Noël van de piste in Francorchamps. “Vandaag, met de opwarming van de aarde, sneeuwt het nog maar een paar weken per jaar.”

Collega Gunter Elfen van Ovifat bevestigt. “In de winter van 1966-1967 waren we 101 dagen open. Die tijden komen nooit meer terug.”

Wil je weten waar je vandaag kan skiën: http://www.catpw.be/NL/ski.htm.