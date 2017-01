Familie-actrice terug na een wereldreis van een jaar: “Eerlijk? Het was een beetje te lang”

Even op wereldreis, dacht actrice Jasmijn Van Hoof (25). Waarop ze haar collega’s en de vele fans van Familie een jaartje in het sombere België achterliet om met haar vriend Wout door Centraal- en Zuid-Amerika te trekken. Nu is ze terug, met een zak vol verhalen. En de relatietest heeft ze overleefd.

Het voorbije jaar was Jasmijn Van Hoof afwezig op de set van Familie. Met reden: samen met haar vriend Wout ging ze wandelen in ravijnen, beklom ze bergen, zag ze indrukwekkende watervallen en stond ze op vulkanen. Een unieke ervaring, maar... “Mensen die hard werken verlangen naar vakantie, maar na zo’n lange reis snak ik gewoon weer naar werk”, lacht Jasmijn.

Op 20 december landden zij en haar vriend op Zaventem, na een afwezigheid van tien maanden. “De eerste maanden van onze reis was het tropisch heet, en op het einde in Bolivia hadden we nog steeds 25 graden en veel daglicht. Door de koude en donkere dagen belandde ik thuis snel in een winterdip.”

Je bent al enkele jaren met Wout samen. Was een lange verre reis jullie ultieme droom?

“Het stond niet met stip op ons to-do lijstje. Maar we hebben een hechte relatie, en vroegen ons af wat de volgende stap ging zijn. Een huis kopen? Kinderen krijgen? Op een dag zal dat er heus wel van komen, maar we vonden ons op dat ogenblik nog te jong om ons leven al in een definitieve plooi te laten vallen. Nu hadden we nog de kans om zo’n reis te maken, zonder dat we met veel dingen rekening moesten houden. Na een maandje bedenktijd leek het idee nog steeds aanlokkelijk en hebben we beslist ervoor te gaan. Ons afgemeten budget stuurde ons naar Centraal- en Zuid-Amerika. Ik nam zelfs lessen Spaans, al heb ik niet veel gehad aan sommige woordenschat.” (lacht)

Zijn jullie aan de reis begonnen met een vooraf uitgestippelde route?

“Helemaal niet. Dat de reis in Mexico zou starten en wat we de eerste dagen ging doen, lag min of meer vast. Daarna zouden we het ter plekke bekijken. Vaak kwamen we ergens toe, en bekeken we dan pas de opties voor de dag erna. Regelmatig gaven ook andere toeristen ons tips. Het nadeel was dan wel dat je met zijn allen automatisch op hetzelfde pad zat langs de toeristische hotspots. Soms best goed, want in Guatemala zaten we in een kustdorp waar geen toeristen kwamen. We waren de enige buitenlanders, en we voelden er ons niet veilig. Achteraf bekeken was dat link.”

Wat hebben jullie allemaal gedaan?

“Vaak gingen we wandelen langs ravijnen, meren, watervallen. In Bolivia zagen we dinosaurusfossielen, in Peru veel ruïnes en in Centraal-Amerika wisselden we de blauwe luchten van de Caraïben af met vulkanen die we beklommen. We bezochten ook een zoutvlakte. Mensen deden er een tour per jeep, maar dankzij onze motor konden wij er kamperen op plekken waar geen toeristen kwamen.”

Jullie plan was om een volledig jaar van huis te zijn. Was dat niet wat lang?

“Achteraf bekeken wel. Maar niemand stelde ons de vraag of zo’n lange reis wel een goed idee was. Eerlijk? Het was inderdaad wat te lang. Na een kleine tien maanden vonden we het welletjes, en ik wou de feestdagen thuis vieren. Hoewel je elke dag communiceert met de familie, begin je Vlaanderen toch wel te missen. Onderschat ook het constant onderweg zijn niet. Als ik anderen advies mag geven: begin met een half jaar. Je kan daarna nog altijd langer blijven.”

Welk effect had deze reis op je relatie?

“We vreesden dat het relationeel een pittige onderneming ging worden, en dat was het ook. We waren tien maanden dag en nacht bij elkaar. Soms waren we moe of ziekjes, en moesten we ons wel afreageren op elkaar. Er zijn heus woorden gevallen, maar een goede relatie moet daar tegen kunnen. We zijn er zeker sterker uitgekomen.”

Ben je Vlaamse toeristen tegengekomen?

“Eén keer. Een vrouw meende mij te herkennen. Ze was lichtjes dronken. Ik probeerde te ontkennen dat ik Stefanie van Familie was. Maar mijn vriend was ook dronken en floepte het eruit. (lacht) Verder ben ik vooral met locals op de foto moeten gaan. Telenovela’s zijn daar erg populair. Wanneer ik vertelde dat ik acteerde in een soap, vonden ze dat altijd de max.”

Sinds 20 december ben je weer thuis. Wat nu?

“Ik ben gaan vragen om eerder met Familie te kunnen beginnen, maar dat lukte niet meer. De scenario’s zijn al geschreven. Pas in maart verwachten ze mij op de set, en in mei verschijn ik weer op het scherm. Ik zit nu werkloos thuis. De dagen duren echt lang. Ik slaap tot in de voormiddag, loop thuis wat doelloos rond, en ’s avonds heb ik het idee geen klop gedaan te hebben. Ik hunker echt naar mijn werk. Hopelijk kan ik er vanaf maart invliegen. Ik las al in het script dat Stefanie, die volgens het verhaal aan het werk is als schminkster op een filmset in Nieuw-Zeeland, zongebruind naar huis komt. Helaas zal mijn bruine kleurtje tegen maart al verdwenen zijn.”

