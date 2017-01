De pers heeft het weer gedaan: Witte Huis-woordvoerder haalt uit na “valse berichten” over opkomst

Brussel - Dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump niet enthousiast is over de “oneerlijke liberale media” in zijn land, is al lang geen geheim meer. Zaterdag is echter gebleken dat ook de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer geen al te hoge pet opheeft van de pers: tijdens zijn eerste persbriefing haalde hij zwaar uit naar wat hij de foute representatie noemde van het aantal aanwezigen op Trumps eedaflegging door de media.

Spicer verwees naar de vergelijking die de media maakten tussen het aantal aanwezigen tijdens de eedaflegging van president Barack Obama in 2009 en die van Trump acht jaar later. Op de foto’s die snel verspreid raakten via de sociale media, lijkt het alsof Trump veel minder volk trok, wat Trump eerder al ontkende. “Ik hield een speech en toen ik opkeek, leek het wel alsof er een miljoen of anderhalf miljoen mensen stonden”, klonk het.

“Foto’s van de ceremonie van de eedaflegging waren via een tweet opzettelijk zo verspreid om het enorme aantal aanwezigen dat zich had verzameld op de National Mall te minimaliseren”, zei ook Spicer zaterdag aan de pers. Volgens hem werd er dit jaar voor het eerst een vloerbedekking geplaatst op het gras, waardoor het veel duidelijker opviel waar er geen mensen stonden.

Spicer somde op hoeveel mensen er in enkele afgebakende zone pasten (tussen de 220.000 en 250.000 mensen) en stelde dat “al die locaties vol waren wanneer de president de eed aflegde”. Daarnaast hebben 420.000 mensen de metro genomen, in tegenstelling tot de de 317.000 die de metro gebruikten voor de laatste eedaflegging van president Obama. “Dit was de grootste opkomst ooit voor een eedaflegging.”

“Deze pogingen om het enthousiasme te minimaliseren voor de eedaflegging zijn schaamtelijk en fout”, aldus Spicer, die toevoegde dat Trump zaterdag tijdens zijn bezoek aan de CIA-gebouwen van de aanwezigen “een staande ovatie van vijf minuten” kreeg, “als uiting van hun patriottisme en enthousiasme voor zijn presidentschap”.

Spicer, die volgens NBC 4 van de 5 minuten van zijn persbriefing gebruikte om de media de les te spellen, verliet de persruimte na zijn betoog zonder te antwoorden op vragen van journalisten.

