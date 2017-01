Kamikaze opgepakt net voor hij zichzelf wil opblazen

In de Libanese hoofdstad Beiroet hebben soldaten zaterdag een kamikaze opgepakt kort voordat hij zichzelf wilde opblazen in een druk café. Dat hebben bronnen binnen de Libanese veiligheidsdiensten verklaard.

De man die een explosievengordel droeg, werd rond 22 uur opgepakt nadat hij een café was binnengegaan in een luxueuze wijk in Hamra, in het westen van Beiroet. Volgens de bronnen werd hij opgemerkt door soldaten die al sinds enkele weken door de wijk patrouilleerden. De man werd door de soldaten op de grond gegooid vooraleer hij zijn bomgordel kon doen ontploffen. Hij raakte daarbij gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Libanon werd de afgelopen jaren verschillende keren het doelwit van bomaanslagen, waarvan er enkele gelinkt waren aan de oorlog in Syrië. Dit was echter de eerste keer dat Hamra geviseerd werd. Het Libanese leger pakte in juni wel islamisten op van terreurgroep Islamitische Staat die aanslagen aan het voorbereiden waren tegen verschillende wijken in Beiroet, waaronder Hamra.

Enkele van de meest bloedige aanslagen in Beiroet waren in het verleden gericht tegen wijken die nauw verbonden zijn met Hezbollah, de sjiitische groepering die aan de zijde van het leger van de Syrische president Bashar al-Assad vechten tegen terreurgroep Islamitische Staat. De meeste slachtoffers van die aanslagen zijn burgers.