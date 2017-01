Paus waarschuwt voor populisme: “Hitler werd ook verkozen door zijn volk en heeft dat vernietigd”

“Het gevaarlijkste dat we kunnen doen in tijden van crisis, is zoeken naar een redder die onze identiteit afneemt en rondom ons muren optrekt.” Dat heeft paus Franciscus verklaard tijdens een interview met de Spaanse krant El País. De paus liet ook weten de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump een kans te geven.

“Natuurlijk veroorzaken crisissen angsten en onzekerheden”, aldus Franciscus tijdens het interview, dat werd afgenomen tijdens de eedaflegging van Trump vrijdag. “Voor mij is het typevoorbeeld van populisme in de Europese zin van het woord het jaar 1933 in Duitsland.” Na de crisis “zocht Duitsland een leider, iemand die hen een identiteit kon geven, en toen was er een mannetje genaamd Adolf Hitler die zei ‘ik kan dat, ik kan dat’“, aldus Jorge Bergoglio.

“Hitler heeft de macht niet gestolen. Hij werd verkozen door zijn volk en dat volk daarna vernietigd”, benadrukt de paus. De mensen zeggen “laat ons een redder zoeken die ons onze identiteit kan teruggeven, en laat ons ons beschermen met een muur, met prikkeldraad, met eender wat, zodat de anderen onze identiteit niet kunnen afnemen. En dat is zeer erg.”

Franciscus benadrukte ook dat hij vindt dat elk land het recht heeft om zijn grenzen te controleren, maar dat niemand de burgers hun recht mag afnemen om met hun buren te praten.

De paus wilde zich tijdens het interview niet uitspreken over zijn verwachtingen rond president Donald Trump. “We zullen zien. We zullen zien wat hij doet en zullen daarna een evaluatie maken. Men moet zich blijven focussen op concrete zaken.”

Paus Franciscus maakte vrijdag al zijn beste wensen over aan Trump. Hij riep de president op beslissingen te nemen die “geleid worden door de rijke spirituele en ethische waarden” van het Amerikaanse volk, en met extra aandacht voor de armen.