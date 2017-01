Ondertussen in het Witte Huis: een potje bowlen met de familie

President Donald Trump en zijn familie zijn ingetrokken in het Witte Huis en genieten daar maximaal van. Zijn zoon, Donald Trump Jr., deelde op Twitter een video van zijn vrouw en dochter die in de ambtswoning van de president in Washington aan het bowlen zijn. Wat broodnodige ontspanning, nadat vele honderdduizenden mensen betoogd hebben tegen de nieuwe president.

Family bowling session at The White House. @MrsVanessaTrump doing pretty well considering she's in heels?? #bowling pic.twitter.com/tfPCmpDliG — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 21 januari 2017