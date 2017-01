Militairen pakken man met alarmpistool op na schoten aan stripclub

Antwerpen - In de Anneessensstraat, in de Antwerpse stationsbuurt, is zondagochtend rond 9 uur een man met een alarmpistool opgepakt. Opmerkelijk is dat militairen als eersten ter plaatse waren en de schutter staande hebben gehouden.

De feiten deden zich rond 9 uur voor aan een club, al is het onduidelijk of de zaak op het ogenblik van de feiten wel open was. Achteraf bleek een man drie keer te hebben gevuurd met een alarmpistool. Militairen, die in deze buurt patrouilleren, waren er als een van de eersten bij en konden beletten dat de schutter gewoon vertrok.

De man is in hechtenis genomen door de politie en zit nu in het cellencomplex aan de Noorderlaan met oog op verdere ondervraging. De Anneessensstraat geeft toegang tot de UGC-cinema’s, en loopt van de Franklin Rooseveltplaars naar de De Keyserlei.

Een alarmpistool vuurt geen projectielen af, maar geeft een zeer luide knal. Ze kunnen erg lijken op een regulier vuurwapen. Het bezit ervan is in België niet verboden, maar is wel aan regels onderworpen.