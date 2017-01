Drempel fijn stof overschreden in Vlaanderen en Wallonië

Sinds zaterdagavond zijn de drempels voor fijn stof van 50 µg/m³ in Vlaanderen en ten noorden van de Samber en de Maas overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

De 24-uur gemiddelde fijnstofconcentraties om 9 uur bedroegen 56 µg/m³ in Vlaanderen, 57 µg/m³ in Wallonië ten noorden van de Samber en Maasvallei (49 µg/m³ in het hele Waalse gewest) en 44 µg/m³ in Brussel. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling die omwille van de (zeer) lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt. De hoogste fijnstofconcentraties worden gemeten in het noorden en noordwesten van het land.

Zondag en de volgende dagen blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van fijn stof: onder meer doordat er weinig wind is. De verwachting is dat de concentraties fijn stof zondag en ook maandag hoger zullen blijven dan 50 µg/m³.

De Vlaamse Milieumaatschappij roept de bevolking vanwege de slechte luchtkwaliteit op om zondag en maandag geen hout te stoken in haarden of kachels. De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen.