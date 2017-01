Geen drukte, geen buren en geen wifi: dit onbewoond eiland zoekt inwoners

Heb je het helemaal gehad met 'druk druk druk'? Als je de bankrekening van Johnny Depp of Leo DiCaprio hebt, koop je een privé-eiland. Heb je dat budget niet, is deze vacature misschien een oplossing.

'Tasmania Parks and Wildlife Service', de organisatie die de beschermde natuurgebieden op het Australische eiland Tasmanië beheert, is op zoek naar een wachter voor Maatsuyker Island, een eiland van 186 hectare in de Zuidelijke Oceaan. Het ligt op zo'n tien kilometer van Tasmanië en is nagenoeg onbereikbaar, tenzij je er met een helikopter wordt afgezet.

Volgens de Facebookpagina zoekt 'Tasmania Parks and Wildlife Service' naar gezonde mensen die voor zichzelf kunnen zorgen, die bewezen hebben dat ze op afgelegen locaties kunnen werken en die de grond, de planten en de paar gebouwen op het eiland kunnen onderhouden. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze dagelijks weerobservaties bijhouden voor het Bureau of Meteorology, dat ook hun loon betaalt. Omdat het anders wel heel eenzaam wordt, gaat de voorkeur uit naar koppels. Wie zei er ook weer dat 'Temptation Island' de ultieme relatietest was?

De vacature geldt voor twee jaar, maar de koppels blijven maximum zes maanden op het eiland voor ze afgelost worden. Ze wonen in een huis met vier slaapkamers en een moestuin waarin ze hun eigen voedsel kunnen kweken. De rest van je eten moet je zelf meebrengen, net zoals kleding en dingen om te ontspannen. Wifi en televisie zijn er niet en vervelende buren zal je er ook niet tegenkomen, want het eiland wordt op zijn wachters na enkel bewoond door pinguins en zeehondjes. Op eigen houtje terugkeren is niet mogelijk: je kan het eiland enkel per helikopter verlaten in noodgevallen.

Interesse? Je inschrijven kan nog tot 30 januari.