Robert (37) spreekt sinds zijn hersenletsel met een Pools accent

Een 37-jarige vader heeft ernstige hersenschade opgelopen omdat hij op zijn werk blootgesteld werd aan een gevaarlijke hoeveelheid koolstofmonoxide. Sinds het incident heeft hij moeite met spreken. Meer nog: Robert spreekt plots met een Pools accent.

Robert Pailing uit het Britse East Yorkshire stortte die bewuste dag in na dat hij thuis was gekomen van zijn werk, werd meteen in het ziekenhuis opgenomen en bleek achteraf ernstige hersenschade te hebben opgelopen. Robert kon geen deur meer openen en zelfs zijn naam schrijven lukte niet. Praten kon nog wel, maar met een vreemd, Pools klinkend accent. De dokters vertelden hem dat hij nooit meer normaal aan het werk zal kunnen.

“Het is echt schrijnend, sommige mensen vertellen me dat ik moet terugkeren naar mijn thuisland”, vertelt Robert, die nu aan het ‘vreemd accent’-syndroom lijdt. Hij heeft het ook erg moeilijk met het verdict dat hij niet meer opnieuw aan de slag zal kunnen. “Als mensen mij zouden vragen: wil je op café of liever gaan werken, zou ik meteen voor werken kiezen.”