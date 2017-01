Iets minder bibberen: er wacht ons een zonnige week

Brussel - Zondagnamiddag krijgen we zonnig weer en maxima van -4 tot +4 graden. Zondagavond en -nacht komt er lage bewolking met nevel en aanvriezende mist opzetten, bij minima tussen -2 en -4 in bewolkte gebieden en -15 in de Hoge Venen. Naar het einde van de week toe wordt het lekker zonnig.

Maandag begint de dag grijs met lage wolken, nevel en op sommige plaatsen ook aanvriezende mist. Geleidelijk stijgt het wolkendek en ontstaan er opklaringen. In het uiterste zuiden houden de opklaringen meer stand. De maxima liggen rond -5 graden in de Hoge Venen, rond +2 of +3 graden in het centrum en rond +4 graden aan zee.

Dinsdag, trekken nevel, aanvriezende mist en lage wolken langzaam op. Later krijgen we enkele zonnestralen. De temperaturen halen -1 graad in de Hoge Venen tot +4 graden in het westen van het land.

Woensdag trekt het ochtendgrijs vrij snel op en wordt het vrij zonnig. Maxima tussen 0 en 5 graden met een lichte zuidelijke tot zuidoostelijke bries.

Van donderdag tot zondag blijft het zonnig. Door een lichte zuidelijke bries stijgen de temperaturen langzaam naar waarden overal boven 0 graden. ‘s Nachts blijft het vriezen maar de nachtvorst wordt minder intens. In de Ardennen begint het overdag lichtjes te dooien.